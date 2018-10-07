2018年10月07日 04:11 中國時報 主筆室

行政院促轉會在5日舉行首波「刑事有罪判決撤銷公告」，1270位政治犯獲得平反，蔡英文總統親自主持儀式，並為「轉型正義來晚了」表示道歉。這份公告是促轉會交出的第一份成績單，有提振促轉會形象的象徵意義。但就在隔天，促轉會主委黃煌雄辭職了。

一如各界所料，張天欽事件之後，黃煌雄的辭職是必然的結果，因為促轉會的走向完全背離當初黨外的精神和理念，而府院對張天欽事件的後續處理，不僅沒有挽回促轉會的形象，反而讓民眾對促轉會的信心盡失。黃煌雄當然要走人。

黃煌雄說得很明白，他本來希望能以超越政黨輪替的高度與格局來促進台灣的轉型正義，但張天欽事件所呈現的心態，與他30年來所堅持的黨外精神不符。事實上，在張天欽們眼中，他在促轉會的角色只不過是花瓶而已。這是蔡政府推動轉型正義工程最大的盲點。

儘管府院都表示慰留，但在現行獨立機關不是東廠就是西廠的結構下，黃煌雄是不可能接受慰留的。而且總統府發言人黃重諺針對他請辭的回應，根本沒有檢討張天欽們的過失，而是痛批部分黨政人士操弄，「使得轉型正義承受各種汙名，並藉此杯葛行政院長報告。」倒果為因，把黃煌雄請辭的原因歸咎於在野黨。

黃煌雄是朝野都能接受的適當人選，在張天欽事件之前被當花瓶，在張天欽事件之後被拿來當作藍綠惡鬥的棋子糟蹋，總統府和行政院有真正尊重過黃煌雄嗎？他的辭職，象徵著促轉會的信用破產。蔡政府中張天欽們的心態不改，促轉會就不可能順利走下去。

(中國時報)