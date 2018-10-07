美吹風打浪 陸閒庭信步

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中國時報
胡勇

年初以來中美關係持續緊張。不僅貿易戰愈演愈烈，美國還到處煽風點火，副總統彭斯更是發表了全面討伐北京的「檄文」。按理說，中美博弈越激烈，身處兩強之間的台灣越應該冷靜觀察，審慎評估，切忌盲目選邊站。然而，某些媒體卻迫不及待選擇美國，竭盡唱衰大陸之能事，不但譏諷對岸「被動因應，束手無策」，而且斷言貿易戰「打碎了習近平的中國夢，瞬間阻斷中國崛起的氣勢」。如此誇大其詞的論調既低估大陸的抗壓能力，也可能誤導輿論甚至政府的決策。

先說貿易戰對大陸的真實影響。2500億美元出口商品被美國加徵關稅，當然會對大陸經濟，特別是出口行業造成相當大的壓力，但這絕非不可承受之重。根據大陸經濟學家的測算，雖然對美出口占整體出口的1/3，但大陸的出口依存度已經從2007年時的接近70%下降到2017年時的10%左右。曾長期執掌大陸央行的周小川在上個月接受採訪時披露，經過數學模型測算，貿易戰對大陸GDP的影響不到0.5%，並非一些人幸災樂禍的毀滅性打擊。

不僅如此，周小川還介紹了央行給決策者的建議。「最壞的情況是，大陸不再向美國市場出口價值5千億美元的商品。相反，是將這些出口商品以最快的速度出口到其他國家…。在經濟每年增長6%和匯率浮動下，大陸經濟能夠抵禦外部衝擊。」換言之，西方不亮東方亮，美國極限施壓，正好給了大陸調整市場布局，擺脫對美出口依賴的好時機。

可見大陸並非一味被動挨打，更不是坐以待斃。就在最近川普大鳴大放，對華挑釁升級之際，習近平沒有跑去紐約吵架，而是在國內展開視察。特別是「（美國）逼著我們走自力更生的道路，這不是壞事，中國發展最終還是要靠自己」這段談話，被一些外媒視為習近平首次就如何應對貿易戰明確表態。儘管習沿用了毛時代的語言，但並不意味著大陸一氣之下打算回到閉關自守的老路，相反大陸還在持續擴大開放，包括推動外商投資重大項目落地，以及降低1585個稅目工業品的進口關稅稅率。

因此，大陸的抗壓能力不僅源於市場的龐大和經濟結構的優化，更來自於領導人的戰略判斷與政治智慧。與美國的外交固然重要，但解決大陸自身的發展問題才是主要關鍵。與美國硬碰硬，北京固然缺乏籌碼，但大陸可以選擇不跟美國糾纏，而是「你打你的，我打我的」，揚長避短，縱橫裨闔。面對美國的圍堵壓力，大陸在國際上不但不孤立，反而見招拆招，風生水起。就拿王毅和川普在聯合國大會的演講來說，輿論的反應就高下立判。即使彭斯氣急敗壞，破口大罵，大陸的回應也是有理有節有利，並沒有上美國全面對抗的當。用毛澤東的話來說，「任憑風吹浪打，我自閒庭信步」。

顯然，某些台灣媒體唱衰大陸只是一種選擇性失明。大陸獨立學者鄧聿文的評價堪稱一針見血──「過於從自己的立場、價值觀、情感和個人遭遇出發，不能客觀看待、分析、判斷自己的觀察或研究對象。」特定媒體有特定立場，這不足為奇，但如果當政者也固執於特定立場，自我屏蔽不同聲音，對大陸的抗壓能力和中美關係的走勢做出錯誤判斷，後果就很嚴重了。

(中國時報)

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