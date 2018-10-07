沒了黃煌雄 促轉會更是東廠

2018年10月07日 04:11 中國時報 羅智強

促轉會主委黃煌雄請辭，印證一件事：不會因為黃煌雄一個人的意志，促轉會就不成為東廠。

張天欽事件重傷促轉會，但某種程度，反而印證了黃煌雄的操守與風骨。立志當東廠的張天欽，擺明他對黃煌雄的不屑，「主委幫我們定調我覺得很不爽，我絕對會把他翻案」、「促轉會不接受這套，至少我副主委不接受這套」。

這可見，相較於張天欽的囂張拔扈，黃煌雄對於轉型正義，的確是如他公開所說，希望走向南非式的想像，讓藍綠和解，讓社會和解，讓世代和解。

而在錄音事件，讓促轉會內部的路線之爭顯性化之後，外界關注的是，到底張天欽是個案，還是黃煌雄是個案？

爆料的吳佩蓉在聲明文中說，「其實這3個月，我當烏鴉的次數，遠遠超過喜鵲」、「我明白，一旦張天欽準備這麼做，以他的威勢，加上其宣稱黨政關係良好的背景，會內很難有人可以擋下，阻止張繼續妄為。」

從吳佩蓉的敘述，我們很難理解，到底黃煌雄是主委，還是張天欽是主委？為什麼吳佩蓉連當了3個月的烏鴉，毫無效果，為什麼張天欽一定要做，會內就很難有人可以擋下？

促轉會在張天欽案的處理報告中說，促轉會是合議制，不會因為一人意志而成為「東廠」；這段話反過來看，也正因為促轉會是合議制，就不會因為黃煌雄一個人，而「不成為」東廠。

在張天欽辭職之後，促轉會現任8位委員，各界都在看，是「黃煌雄們」占多數，還是「張天欽們」占多數？從黃煌雄選擇請辭，答案不言可喻。

張天欽案，本應是民進黨可以趁此改革，確立促轉會「黃煌雄路線」的時刻，結果反而是連黃煌雄都要離去。顯然黃煌雄是發現自己有志難伸，只有作促轉會「遮羞布」的作用，而毫無實現轉型正義理念的可能。

沒有黃煌雄的促轉會，還有任何社會公信力嗎，還足以代言「轉型正義」嗎？而依然留任的促轉會委員們，除了承認自己與張天欽是一丘之貉外，以為還能夠有「間接影射殺傷力最強」的影響力嗎？

民進黨的「張天欽們」不只在促轉會，還有張天欽點名立法院側翼的「東廠八犬」，發明「筆跡鑑定」的陳英鈐，違背慣例不受理監察院釋憲聲請的大法官，介入大學自主的教育部等。

東廠的原因不在東廠本身，而在皇帝；有濫權獨裁的執政者，就有囂張橫行的鷹犬爪牙。「1124滅東廠」，就是要用選票教訓民進黨，別忘了魏忠賢的下場！（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)