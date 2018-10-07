深澳電廠原來只是枚棋子

2018年10月07日 04:11 中國時報 葉宗洸

行政院長賴清德突然拋出「若觀塘的中油天然氣第三接收站能順利興建且可滿足供電需求，可評估是否停建深澳電廠」的說法，輿論譁然，紛紛指責賴揆根本將深澳電廠當成能源政策施行的籌碼。

賴揆的態度轉變發生在觀塘第三接收站的環評大會即將重開之際，令人不得不思考其中的算計到底是什麼？是為新北市的選舉考量？還是為求三接環評過關的緩兵之計？

事實上，只要再次檢視台電公司目前規畫的方案，答案其實非常明顯。根據台電107年1月修訂的長期電源開發方案，從今年到2021年，新增的發電機組計有分屬大林、林口、通霄及大潭等電廠的7部機組，新增的總裝置容量為548萬瓩；同一期間退役的發電機組則有分屬核一、協和、大林、通霄及核二的8部機組，減少的裝置容量為453萬瓩。乍看之下，2021年時供電似乎不成問題。

不幸的是，未來3年多的真實供電情況其實是令人憂心的，問題就出在天然氣供給。新增機組中，有4部裝置容量308萬瓩的燃氣機組；而除役機組中，只有3部裝置容量127萬瓩的燃氣機組。換言之，新增的燃氣機組真要能全數滿載供電，天然氣供應量必得增加。當然，觀塘案即使在今年通過，也不可能3年內完工，但只要核二2號機還在服役，再採取過去常用的需量競價、降壓降頻、緊急用發電機啟動併聯等策略，勉強熬過也不無可能。

觀塘三接案非過不可的壓力，在於2022至2025年的4年內，台電規畫新增7部發電機組，全數都是個別裝置容量超過百萬瓩的燃氣機組，總容量高達850萬瓩，三接肩負供氣穩定的重責大任。這期間除役的機組沒有任何一部是燃氣機組，因此新增的天然氣需求是一點折扣也打不了的。三接案來不及通過，所有新建機組屆時將無電可發，雖然「非核家園」一樣可以在2025年達成，但賠進去的將是「不缺電」。

先前經濟部不斷強調，深澳電廠若不興建，北部地區未來恐有缺電之虞，這句話並沒錯。令人扼腕的是，只要核一、二廠延役加上核四重啟商轉，便可取得裝置容量高達594萬瓩的基載無碳排核電，政府既可不必執著於裝置容量不過120萬瓩的深澳燃煤電廠，也可不急於讓三接的地點定案並動工。

新北市的選情不佳或許是賴揆深澳政策急轉彎的原因之一，但觀塘三接案非過不可的壓力，甚至可能危及未來的執政之路，恐怕才是賴揆心中的不可承受之重，而讓賴揆此時幾乎喘不過氣的罪魁禍首，既不是在野黨，也不是環團，而是執政黨自己的非核家園神主牌。（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)