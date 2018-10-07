2018年10月07日 04:11 中國時報 李沃牆

台股於5日持續重挫201.79點，跌幅達1.88%，居亞洲之冠；累計近4個交易日跌掉近500點，已吃掉今年漲幅，本月以來市值共蒸發1.47兆台幣。台股近日為何跌的如此慘？原因如下。

一、美中貿易戰升級、彭博消息成導火線：貿易戰不排除再進階為全面課稅，原本美方向中方遞出橄欖枝的談判亦告終止。隨著第二波課稅範圍擴大，對相關產業的影響愈趨顯著。尤有進者，彭博報導亞馬遜、蘋果等近30家企業的電腦設備遭中方植入惡意晶片，大陸生產的電子產品被視為不安全。特別是蘋果供應鏈個股，包括台積電、大立光，鴻海等大型權值股一一中箭，成為外資的提款機；港股、台股的科技股全面下跌，拉低大盤指數。

二、聯準會升息、美元走升、新興市場遭殃：美元指數自上月27日聯準會宣布升息後的94.894一路上升至10月4日的95.75，短短幾日的升值幅度為0.9%；結果國際資金撤出亞洲新興市場，大舉流向美國，迫使亞洲新興市場貨幣再度重貶；如印尼盾在日前已貶破15000元，創下1998年亞洲金融危機以來的20年新低；另外，阿根廷披索今年跌幅已逾一倍、土耳其里拉則跌逾63%；美元若持續升值，新興市場貨幣危機將升高，也引發投資人對市場的疑慮，以致亞股全面收黑。

三、美國公債殖利率飆升，推升企業籌資成本：美10年前公債殖利率一直是市場相當重要的指標，殖利率不僅反映投資人的報酬率，也意謂企業發債及借貸成本的高低。以往的經驗顯示，當長期債券殖利率接近3%時，或是短債殖利率高於長債殖利率時，股市及債券市場將由多頭轉向空頭。近期，10年公債殖利率由8月24日的2.817% 上升至10月4日的3.1936%，創2011年來新高：徒使企業發債成本增加，引發美股三大指數重挫，也波亞股、台股難以置身度外。

四、石油價格創4年新高，通膨壓力漸增：由於美國施壓制裁伊朗禁運石油、全球需求增加，及石油輸出國組織與俄羅斯等國減產；還有地緣政治風險升高等因素推升油價。布蘭特原油期貨價格在10月1日漲破85美元，已來到2014年以來新高價。油價高漲自然不利於石油進口國，企業及民生物價亦可能隨之上升，導致通膨壓力升高，影響獲利。

五、美軍來台軍演、彭斯「討中檄文」，引發市場緊張：據CNN於10月3日報導，美國海軍太平洋艦隊草擬機密計畫，擬於11月在南海和台灣海峽等區域進行為期一周的軍演。接著，美國副總統彭斯發表「討中檄文」。美中軍事衝突機率可能升高，台灣受地緣風險影響；市場憂心「擦槍走火」，紛紛拋售持股。

（作者為淡江大學財金系教授）

(中國時報)