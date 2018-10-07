造謠雲豹荷槍勘災 版主送辦

臉書「正宗！鬼島狂新聞！」8月26日貼出2張LINE對話截圖，指救災裝甲兵荷槍實彈，警方懷疑是那男自導自演。圖為網友肉搜出那男的背景，指他有多項前科。（林郁平翻攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
近期假消息、網路謠言偵辦一覽表

823水災重創南台灣，總統蔡英文因搭乘雲豹裝甲車到嘉義勘災引發爭議。隔日，臉書「正宗！鬼島狂新聞！」粉絲團有人PO文、張貼兩張LINE對話截圖，自稱是雲豹裝甲車駕駛，指車上同儕都是荷槍實彈，槍都上膛了，質疑到底是來救災，還是來打仗。國防部除立即澄清是惡意謠言，並向刑事局提告，檢警查出張貼者是高雄35歲那姓男子，依刑法偽造文書及侮辱公署等罪嫌送辦。

「正宗！鬼島狂新聞！」8月26日貼文：「扯爆了！蔡英文到底要面對災民，還是敵人啊！說好的謙卑呢！？難怪不敢下車，荷槍實彈就真的很扯了」，並附上「裝甲車駕駛」在LINE中對話的截圖，以取信於人。

代誌大條 嚇得關粉專

國防部澄清，歷來所有參與救災兵員均無武裝，相關車輛裝備亦同，該網頁所造假內容，已嚴重汙衊國軍形象，並造成社會不安與無端衝突。確認2名駕駛兵無上述言論後，帶2人向警方報案。

網友肉搜 曾冒名詐貸

有網友立即肉搜，指PO文者是高雄苓雅區武廟一帶有名的那姓男子，並指那是陸軍志願役退伍，曾冒名詐貸近百萬元、冒名10元阿嬤慈善會名義，成立粉絲專頁牟利，還常戴面具以化名參加各種活動；一聽到國防部要告，那男馬上關粉專。

警方依網路IP等線索，鎖定那男涉有重嫌，報請高雄地檢署指揮偵辦。警方查出，那男除了是「正宗！鬼島狂新聞！」管理者，也主持cosplay等多個粉絲團，平日在林園養殖虱目魚、蝦等水產，常在網路抨擊執政黨，並發表情緒性文字。

轉貼截圖 遭警方打臉

專案小組5日將那男查緝到案，還搜索查扣內含臉書帳號等相關證據的做案用手機1支。那男供稱，因對目前時政不滿，才會將從群組、網路上看到的對話截圖，轉貼到粉絲專頁。但警方並未從其他網路管道找到相同截圖，確認僅出現在「正宗！鬼島狂新聞！」

此外，警方根據截圖字型等跡證，懷疑截圖根本就是那男自導自演，用2支手機自問自答。檢警認為，那男假冒駕駛兵名義發表不實言論，且電磁紀錄也屬文書範圍，訊後將他依偽造文書等罪嫌移送雄檢偵辦。

(中國時報)

偽造文書打假新聞 律師指難成案

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。