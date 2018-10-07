造謠雲豹荷槍勘災 版主送辦

2018年10月07日 04:11 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

近期假消息、網路謠言偵辦一覽表

823水災重創南台灣，總統蔡英文因搭乘雲豹裝甲車到嘉義勘災引發爭議。隔日，臉書「正宗！鬼島狂新聞！」粉絲團有人PO文、張貼兩張LINE對話截圖，自稱是雲豹裝甲車駕駛，指車上同儕都是荷槍實彈，槍都上膛了，質疑到底是來救災，還是來打仗。國防部除立即澄清是惡意謠言，並向刑事局提告，檢警查出張貼者是高雄35歲那姓男子，依刑法偽造文書及侮辱公署等罪嫌送辦。

「正宗！鬼島狂新聞！」8月26日貼文：「扯爆了！蔡英文到底要面對災民，還是敵人啊！說好的謙卑呢！？難怪不敢下車，荷槍實彈就真的很扯了」，並附上「裝甲車駕駛」在LINE中對話的截圖，以取信於人。

代誌大條 嚇得關粉專

國防部澄清，歷來所有參與救災兵員均無武裝，相關車輛裝備亦同，該網頁所造假內容，已嚴重汙衊國軍形象，並造成社會不安與無端衝突。確認2名駕駛兵無上述言論後，帶2人向警方報案。

網友肉搜 曾冒名詐貸

有網友立即肉搜，指PO文者是高雄苓雅區武廟一帶有名的那姓男子，並指那是陸軍志願役退伍，曾冒名詐貸近百萬元、冒名10元阿嬤慈善會名義，成立粉絲專頁牟利，還常戴面具以化名參加各種活動；一聽到國防部要告，那男馬上關粉專。

警方依網路IP等線索，鎖定那男涉有重嫌，報請高雄地檢署指揮偵辦。警方查出，那男除了是「正宗！鬼島狂新聞！」管理者，也主持cosplay等多個粉絲團，平日在林園養殖虱目魚、蝦等水產，常在網路抨擊執政黨，並發表情緒性文字。

轉貼截圖 遭警方打臉

專案小組5日將那男查緝到案，還搜索查扣內含臉書帳號等相關證據的做案用手機1支。那男供稱，因對目前時政不滿，才會將從群組、網路上看到的對話截圖，轉貼到粉絲專頁。但警方並未從其他網路管道找到相同截圖，確認僅出現在「正宗！鬼島狂新聞！」

此外，警方根據截圖字型等跡證，懷疑截圖根本就是那男自導自演，用2支手機自問自答。檢警認為，那男假冒駕駛兵名義發表不實言論，且電磁紀錄也屬文書範圍，訊後將他依偽造文書等罪嫌移送雄檢偵辦。

(中國時報)