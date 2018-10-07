偽造文書打假新聞 律師指難成案

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中國時報
／台北報導

「叛亂政府的言論都要予以容忍了，現在反而對一些錯誤的新聞就要用刑事處罰，這是嚴重的開倒車」。律師葉慶元對於蔡政府一連串打「假新聞」的作為，甚至連雲豹甲車荷槍實彈的消息都要以偽造文書及侮辱公署罪嫌送辦，直言不但難以構成，更是開民主倒車。

葉慶元表示，雲豹甲車事件中，即使是冒稱甲車駕駛，在自己的粉絲專頁發表文章，並沒有用國防部名義製作一個文書，所以沒有偽造文書的問題。該案如果蔡英文總統覺得相關言論對她的名譽造成損害，可以提告誹謗，但跟偽造文書、侮辱公署沒有關係。

葉慶元強調，早在200多年前美國革命，就認為政府應該有容忍人民對政府、對公共政策做尖銳批評的義務，當初民進黨抗爭廢除刑法100條的叛亂罪，就是為了要創造更大的言論自由空間，叛亂政府的言論都要予以容忍了，現在反而對一些錯誤的新聞就要用刑事處罰，這是嚴重的開倒車。

律師吳孟良認為，偽造文書罪有兩個主要構成要件，冒用他人名義，製作不實文書，在甲車案中都不存在。至於侮辱公署，是以輕蔑的言語或舉動來使公務機關難堪，但是總統要出巡，安全部門要求荷槍實彈，實在看不出有什麼用輕蔑的言語使公務機關難堪的行為。

吳孟良說，釋字509號解釋說明得很清楚，主觀上必須有惡意；客觀上必須是完全虛構不實才不受言論自由的保護，政府動輒以刑法相繩假新聞並不妥適。

(中國時報)

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