被控濫用施壓法扶 谷辣斯喊冤

2018年10月07日 04:11 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

時常在臉書批評民進黨原民政策缺失的律師陳采邑，今年3月PO文指時任民進黨不分區立委的行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡），「民進黨的不分區原民立委可以公開為同居人原民會主委背書」，遭Kolas提告妨害名譽但最後不起訴，Kolas後續另提民事訴訟求償。

陳采邑日前又在臉書指出，Kolas曾提案凍結法扶預算，並以辦公室名義要求原民會去文法扶調查資料，甚至是她任職法扶台東分會時的案件及律師名單。更諷刺的是，今年4月23日，Kolas Yotaka還前往法扶台北分會，申請針對陳的民事賠償案的法扶律師。

陳采邑說，當初法扶接受原民會委託辦理原住民法扶專案，是為了協助資源相對不足的族人，「怎麼到最後，變成扶助一位擁有全面執政黨龐大資源的立法委員？」她還說，時任民進黨不分區立委、民進黨發言人的Kolas Yotaka，一腳踏入法扶台北分會「申請對我民事賠償的法扶律師時，一切變得很諷刺，怎麼立委從打壓法扶，變成申請法扶？」。

還有民進黨內同志，對此也看不下去，私下說Kolas不可能沒有資源打官司，這種做法不大好看。

Kolas昨在臉書回應，她從未凍結法扶預算，也未濫權濫訴施壓法扶接案，依法任何人、只要是原住民，不違反相關規定就有資格接受扶助。她強調，找法扶不是為了省錢，也不是為了跟自己的原住民搶資源，而是要告訴大家：如果法扶有過的這位非原住民的陳姓律師，可以用種族歧視、性別歧視的語言傷害原住民，那任何人都有權利要求法扶提供原住民真正能幫原住民的律師，以免原民司法人權遭受侵害。

Kolas表示，今年6月她接獲自稱自願擔任公親的人要求和解的電話，但她沒有接受。「我無法接受大街罵人小巷道歉。」她說，「沒有凍結預算被講成凍結預算，沒有施壓法扶被講成濫權濫訴，還要被其打手盡情霸凌，這是再次的公然侮辱與誹謗。」

(中國時報)