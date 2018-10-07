新聞透視－抹黑韓國瑜 民進黨是否照辦

2018年10月07日 04:11 中國時報 張孝義

言論自由一直是民進黨在野時極力爭取的重點，目的是為使社會更開放自由，讓多元的言論激盪出社會的進步，不過，民進黨再度執政後，卻恣意妄為的連續祭出各種限制言論自由的修法或利用刑法來「打假新聞」，說穿了，只是為了掩飾施政不力的東廠、錦衣衛作風。

為防止「假新聞」流竄，民進黨立委曾想提案修正「社會秩序維護法」，在修法受挫後，又打算拉高層級修改《國安法》來處罰假新聞，甚至蔡英文總統勘災搭乘雲豹甲車的乘員被要求荷槍實彈，都要以刑法偽造文書及侮辱官署罪相繩，在在顯示民進黨緊縮言論尺度，製造白色恐怖恫嚇人民。

民進黨的作為不難看出弔詭之處，什麼是「假新聞」？由誰來認定？依法定程序，指控假新聞必須有事證來論述，在政府施政不透明、資訊不對等的情況下，本來就充滿著「聽說」與「耳語」，網路發達後這些現象被放大，對於誤解訊息，挾龐大行政資源的政府有太多管道可以澄清，卻要退步到利用刑責來處罰，標準又是「我說了算」，這難道不是控制言論的一言堂？

再者，對假新聞的處分是否有公平的標準，民進黨追殺政敵，動輒以「附隨組織」來指控敵對陣營，這難道不是假新聞。又如果是高雄市長參選人韓國瑜受假新聞之累，民進黨是否也以相同標準處理，還是只能「我罵你都是真的，人罵我都是假的」？

對不實訊息，現行相關法律都有規範，民進黨為掩飾執政不力，全推給假新聞，尤其是政府本身就是問題製造者的時候，民眾是不是只能「引頸就戮」般的盲目接受。例如行政院宣稱的平均薪資，擺明了是讓大多數民眾無感，甚至懷疑的訊息，如果這種嚴重悖離民眾感受的政府資訊成了新聞，是不是也要向發布者訴追刑責？

(中國時報)