新聞分析－官員分食弱勢資源 觀感怎會佳

2018年10月07日 04:11 中國時報 王己由

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡），不滿法扶律師陳采邑的臉書發文，提告刑事妨害名譽不成，後續提民事求償，還到法扶台北分會申請法扶律師。Kolas身為原住民，符合「原住民法律扶助專案」(原民專案)申請法扶律師的規定，但她不是經濟弱勢者，是居上位的政府高官，如此運用來自民脂民膏的原民會公帑，看在民眾眼裡就是觀感不佳。

原住民族的文化、生活及語言，有不同一般國人的特殊性及差異性，原住民族權與國家法治之間，總是存有難以跨越的鴻溝，以致在法律訴訟上往往處於相對弱勢困境。有鑑於種種隔閡與障礙，為原住民族提供專業的法律協助，保障其權益，有其絕對的必要性，這是原民專案的成立緣由。

原民會2013年和法扶基金會，簽署行政委託契約書，從同年4月1日起正式啟動原民專案，只要具原住民身分且有法律扶助需求者，不必審查資力，都可申請法扶律師，一旦通過審查，除自付訴訟時的郵務寄達費及裁判費等法院費用，給律師的錢，由來自原民會的經費支付。至於一般民眾，依《法律扶助法》規定，必須是「無資力」(經濟能力較差)者，才能申請法扶律師，協助打官司。

國家、社會的資源有限，本該運用在需要且適當的民眾身上，Kolas擁有高學歷和相當社會經歷，目前又擔任政府發言人，以一般人的通念，屬高社經地位人士，她申請法扶律師告法扶律師，固然完全符合「原民專案」的規定，但高官的言行本該接受民眾嚴格檢驗，如此使用資源，除了給人不好的觀感，恐還難脫「貪婪」的印象，不禁要問，這個政府到底怎麼了？

(中國時報)