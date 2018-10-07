胡瓜贏張菲「握住鄉親的心」

2018年10月07日 04:12 中國時報 蕭雅玲 、 尤嬿妮 報導

胡瓜（右二）得獎後在台下擁抱一旁的張菲。（取材自YouTube）

《閃亮的年代》昨獲得綜藝節目獎，團隊開心領獎。

第53屆電視金鐘獎6日舉行頒獎典禮，綜藝節目主持人獎競爭激烈，胡瓜穿紅內褲，好運果真發威，擊敗師父張菲，與謝忻、阿翔以民視《綜藝大集合》拿下綜藝節目主持人獎，但節目沒能得獎，胡瓜覺得有點遺憾，在後台時還不忘謝謝師父張菲。

上台領獎時，胡瓜難掩興奮說：「節目主持17年一直沒能入圍，去年首度入圍雖沒能拿下金鐘，但對團隊來說已是很大的鼓勵。」

謝忻感謝黃義雄

今年再度被評審看到，能如願抱回綜藝節目主持人獎，胡瓜在台上還不忘謝謝董至成。謝忻也感性謝謝已故製作人黃義雄，阿翔則感謝老婆一人在家帶3個小孩，讓他可以專心在外打拚工作。

胡瓜表示，平常出外景都是2、30人，每年到了尾牙都跑出5、60個人，領紅包7、80個人，綜藝節目移動在全台灣跑了那麼多年，每個鄉鎮都有製作團隊的足跡，「節目真正主角是參與遊戲的鄉親與觀眾，我們握遍每個人的雙手，跟大家的心，到第17年終於皇天不負苦心，讓我們拿下獎。」

《閃亮》驚喜奪獎

上台領獎時胡瓜忍不住紅了眼眶，他過去坐在台下都是恭喜別人，不懂為何得獎要哭，昨晚在台下聽到自己名字時，讓他忍不住心酸，「但覺得我已經60歲了不能哭，但上台還是忍不住，悲從中來喜極而泣！」

綜藝節目獎由公視《閃亮的年代 Yesterday Once More》勇奪，該節目已於今年3月底播畢，昨獲獎象徵遲來的鼓勵，製作人上台領獎時緊張直呼「真的沒想到」！趕緊拿出小抄謝謝節目樂隊的專業表現，以及所有上過該節目的歌手，「我們做音樂做了很久，沒想到做西洋音樂才得獎...因為有你們，才會讓我們的節目表現得這麼漂亮，要不是有你們，我們做不出這樣的節目，音樂萬萬歲」！

《閃亮的年代 Yesterday Once More》以音樂主題為包裝，細數1950至1980年代在台灣紅極一時的經典西洋歌曲，透過歌手演唱與主持人的描繪，帶領樂迷觀眾走入時光隧道，回味青春的音符。

(中國時報)