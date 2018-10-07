《玩很大》連莊吳宗憲歸功KID失戀

吳宗憲（右）、KID昨獲益智及實境節目主持人。

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中國時報
報導林彥君
《天才衝衝衝》昨獲益智及實境節目獎，主持人曾國城（左）十分開心。

金鐘獎益智及實境節目主持人獎由吳宗憲（憲哥）、和林柏昇（KID）主持的中視三立《綜藝玩很大》再次奪獎，吳宗憲開心大喊：「我們連莊了！《玩很大》是綜藝節目中飛行時數是最多的節目。」吳宗憲表示，完全沒有料到會得獎上台，認為能做節目是種福分，替大家服務真的很開心，憲哥在台上也虧夥伴KID，他說：「我真的要謝謝KID，今年是因為KID才得獎，他愛情失意，事業得意。」

憲哥忍不住恭喜KID走出情傷，「希望女方可以找到更美好的未來」，憲哥表示日前在路上有遇到許維恩，他說：「我有關心她，小恩跟我講一句話『沒關係就當被鬼壓』。」讓KID尷尬拉憲哥離場：「走啦！去吃消夜。」

吳宗憲和KID精準呈現節目的企畫及特色，大膽的主持風格，完全符合「玩很大」的精神，贏得評審青睞，黃鴻升（小鬼）近期加入節目主持群，KID表示二連霸開心到晚上可能睡不著覺，「很開心拿下這座金鐘，小鬼加入我們節目，明年若沒拿獎，就是他的問題。」

吳宗憲連3年拿下金鐘獎，他呼籲未來金鐘獎可以開放華語綜藝節目來台報名參加，及開放網友、媒體投票作為評審參考，他也為另一個主持的節目《綜藝大熱門》抱屈，「台灣史上錄影最辛苦的節目，但是很難入圍很奇怪。」

(中國時報)

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