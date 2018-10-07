藍葦華稱王請願婚姻平權

2018年10月07日 04:12 中國時報 洪秀瑛 、 林淑娟 報導

藍葦華昨以《青苔》奪下迷你劇集電視電影男主角獎。

陸弈靜在《阿水和國祥》裡演社會底層小人物。

藍葦華在《青苔》飾演更生人。

第53屆電視金鐘獎頒獎典禮6日舉行，39歲藍葦華以公視《青苔》拿下迷你劇集視帝獎，除了感謝公視提供自由的平台，讓他以影視工作者自由創作，也對台下的文化部長鄭麗君喊話：「關於人權，請台下的鄭部長，如果有機會跟小英總統（蔡英文）吃飯的話，告訴她，婚姻平權這件事，我們很期待。」

藍葦華昨在後台受訪開心說，台上致詞竟緊張得忘了謝謝導演，自糗「真是夠了」，也說容易焦慮，在揭獎前手麻腳麻，吃了一顆鎮定劑紓緩情緒。《青苔》故事描述受刑人出獄後重新融入社會和努力恢復家庭關係時所面臨困境，焦點圍繞在飾演更生人的藍葦華與妻女的互動。

藍葦華不拚做人

藍葦華謝謝戲裡老婆許乃涵及戲裡女兒盧以恩，幫他的角色增加厚度，他對劇中和許有場9分鐘的吵架戲、和盧的父女談心戲印象深刻。生活中，他和老婆已有3個孩子，拿獎後會再努力「做人」？他笑說：「不拚了啦，在台灣當演員那麼辛苦，我已經對得起台灣了。」

59歲的陸弈靜以緯來《阿水和國祥》奪下迷你劇集視后，她隔15年後再度拿下第二座金鐘獎。陸弈靜劇中飾演從事資源回收的「阿水」，除了喪子，女兒也離家出走，她領獎時激動表示，早知道會得獎，就叫阿水不用搶銀行了！

陸弈靜上一次拿獎時覺得很意外，腦袋完全空白，上台領獎只有傻笑、用力呼吸，得獎後覺得心虛，因而有點自卑，後來靠著不斷繼續拍戲，想要從中學習，慢慢得到經驗。經過這麼多年，再度被肯定，心情變成「這獎項來得很不容易，覺得更珍貴」，現在的她不再心虛，發現愈簡單、愈難演，此刻的她「對自己是感動的。」

陸弈靜感謝家人

她對得獎沒有預期，能再度拿獎，心情是「悲喜交加」，她謝謝評審，也謝謝一路上在表演園地上成就她的幕前幕後家人們。

(中國時報)