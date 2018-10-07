喜翔吐槽錢少「拚得很辛苦」

廖怡裬昨獲得到迷你劇集電視電影女配角獎。

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中國時報
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喜翔昨一舉拿下迷你劇集電視電影男配角獎。

61歲的喜翔昨以《阮氏碧花與她的兩個男人》奪下個人第3座金鐘迷你劇集男配角獎，向來快人快語的他，上台領獎時語帶諷刺表示：「謝謝華視給我們這麼少的錢，逼我們做出這一部戲，希望華視再給我們少一點，讓我們再拚一次！」

台下華視總經理莊豐嘉被鏡頭帶到表情尷尬，喜翔受訪時再度強調，該單元劇製作預算僅220萬，拍戲那11天每天僅睡2、3個小時，「我們真的拚得很辛苦！」

喜翔說，他本來以為只是來陪劇中老婆安心亞走星光大道的，頒獎前還在外面吸菸被趕進會場。他覺得單元劇演員必須拚盡全力，才能被看見，能入圍很慶幸，謝謝評審仍願意給老演員機會，讓他們在這行業繼續生存下去。

他日前妙喻金鐘獎宛如「召妓」，得獎後不改其言：「演員像不像在被召妓？沒有得獎的另外4人，就只能關上窗簾回去，根本沒有機會講出心情和感言，回去棉被一蓋，是會掉眼淚的。」

廖怡裬以《外鄉女─第三力量》獲金鐘迷你劇集女配角獎，她在演藝圈待了10幾年，第一次入圍，她說：「有良善的人為你開門，就要說聲謝謝。」感謝劇組給她不同以往的角色。

她曾覺得自己很糟，經歷自我懷疑、煩惱演技無法突破，自問：「我適不適合在演戲這條路繼續走下去？」後來到大學教表演課程，發現給予的同時，獲得更多能量。

她在劇中演出紡織廠女工，跟自己母親現實生活中的背景一模一樣，因為這個角色，母女倆有更多共同語言、理解兩個世代的鴻溝，她把母親當作演出參考資料。

(中國時報)

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