佼佼侯佩岑扮裝炒熱金鐘

2018年10月07日 04:12 中國時報 尤嬿妮 報導

八三夭樂團昨擔任表演嘉賓，與周海媚（左）同台演出。

第53屆金鐘獎頒獎典禮6日在國父紀念館舉行，今年由黃子佼（佼佼）及侯佩岑主持，兩人在開場影片中，以古裝詮釋潘迎紫主演的《浴火鳳凰》，兩人開玩笑聊起「鳳凰」的繁衍能力，佼佼虧侯已生兩個孩子，「繁衍能力很可以」，接著兩人分別扮成孫可芳及嚴正嵐登場，創意再升級。

今年金鐘表演節目各有亮點，雖開場時「浩角翔起」唱跳一度冷場，隨後Janet及康妮媚分別身穿白、黑色性感禮服互軋小提琴炒熱氣氛，接著再由阿達以嘻哈繞舌介紹過往至今的美食節目，包括《傅培梅時間》、《美鳳有約》等，引起觀眾共鳴。

八三夭樂團首度登金鐘典禮表演，昨結合服裝秀演繹，八三夭一連飆唱連續劇經典曲，包括《流星花園》的〈情非得已〉、《還珠格格》的〈當〉及〈包青天〉等，表現穩健，搭配身穿每部劇中主角戲服的服裝團隊走秀，帶領觀眾回味經典劇，尾聲再由主唱阿璞牽著身穿古裝的周海媚出場，成功拉抬金鐘氣勢，為本屆表演節目最大亮點。

佼佼台前台後都盡責

除了台前表演，台下花絮也頗為逗趣；昨不少來賓、觀眾趁廣告2至3分鐘的空檔起身伸展卻遲遲未入座，佼佼幽默提醒現場觀眾：「如防空演習般、有位置就坐下，不要滑手機、不要托下巴，整理一下你的劉海。」相當盡責。

(中國時報)