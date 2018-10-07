楊丞琳同台小鬼飆淚給抱抱

2018年10月07日 04:12 中國時報 蔡琛儀 報導

楊丞琳為了高雄粉絲，將原本獨舞的橋段作修改，難度更加提升。

楊丞琳「青春住了誰」世界巡迴演唱會6日在高雄巨蛋舉行，雖強碰金鐘獎頒獎典禮，仍吸1.4萬名觀眾捧場，粗估票房約3500萬元，首次唱進高雄就有亮眼成績；嘉賓更請到她的初戀男友黃鴻升（小鬼），小鬼上台後先是牽起她的手，接著又送上擁抱，當場讓楊丞琳淚崩，也給了歌迷大驚喜。

楊丞琳巡演嘉賓都是曾在她青春住過的房客，小鬼是她的初戀情人，分量格外重要。兩人分手至今一直保持友好關係，除了常相約聚會、合演戲劇，也從不避諱提到對方。去年楊丞琳台北演唱會，小鬼低調現身，這次她主動邀約，他也大方力挺，堪稱模範昔日愛侶。

兩人昨合唱經典台語情歌〈海波浪〉，楊丞琳表示，之所以會選唱這首歌，是取歌詞「我愛故鄉我愛你」中，「故鄉」的台語跟「高雄」的台語發音雙關。

大爆兩人初戀情事

兩人高中時開始交往，楊丞琳憶起過去約會情形，「我從路人變成藝人，到自以為很紅，走在路上怕被拍，常甩開他的手或是直接彈開。」小鬼也幽默回：「跟她戀愛時，一直處在彈開的狀態。」讓全場歌迷笑翻。

她昨也溫情告白：「小鬼看著我朝夢想前進，一路看著我這十幾年，終於站上滿滿都是觀眾的舞台，他的出現對我很重要，我們一直出現在彼此的各個階段。」

登高獨舞歌迷驚豔

小鬼則笑說：「我比你們更幸運、幸福一點，我比你們早當她的粉絲。」隨後表示，聽到她唱〈一千零一個願望〉的時候很感動，「希望未來丞琳可以有更多的作品陪伴所有住在她青春的人，當然我也會一直在。」氣氛相當溫馨。

楊丞琳昨為南部粉絲打造3套全新服裝，獨舞的部分也做了不少改變，換舞步又換音樂，更爬到舞台架上，讓歌迷驚豔不已；觀眾席也特地墊高與舞台等高，好讓她能和粉絲近距離互動。

(中國時報)