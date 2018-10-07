Janet富貴逼人9000萬珠寶戴上身

2018年10月07日 04:12 中國時報 陶福媛 報導

鍾瑶穿新銳設計師簡國彥深藍色西裝領中空曳地禮服，搭配BOUCHERON近1800萬元的珠寶。

Janet佩戴HARRY WINSTON錦領頂級珠寶系列Caftan鑽石項鍊，價格店洽。（HARRYWINSTON提供）

Janet佩戴HARRY WINSTON錦領頂級珠寶系列Caftan鑽石項鍊，價格店洽。（HARRY WINSTON提供）

Janet穿White Atelier粉嫩膚色緊身禮服，爆乳又露腿十分性感，身上近9000萬HARRY WINSTON珠寶為紅毯最貴。

天心佩戴BVLGARI祖母綠切割鑽石戒指，主石5.69克拉，1800萬元。（BVLGARI提供）

天心穿BERTA爆乳大篷裙禮服搭配要價近5000萬元的BVLGARI珠寶。

天心佩戴BVLGARI圓型鑽石戒指，主石6.93克拉，2000萬元。（BVLGARI提供）

孟耿如穿台灣設計師詹朴（APUJAN）寶藍色美背禮服，佩戴BVLGARI珠寶走紅毯。

侯佩岑穿VALENTINO粉紅色愛心禮服少女心大噴發，佩戴近6000萬BOUCHERON珠寶展現巨星氣勢。

今年金鐘獎女星的紅毯時尚風格多元，有空靈飄逸的仙女，也有中性帥氣的個性辣女，以「剛柔並濟」形容金鐘紅毯時尚的兩極化風格，再合適不過。紅毯珠寶也是另一個亮點，謝怡芬（Janet）、侯佩岑和天心佩戴數千萬的珠寶，渾身金光閃閃、奢華破表。

與老公George一起走紅毯的Janet穿White Atelier粉嫩膚色禮服展露好身材，身上的HARRY WINSTON珠寶要價近9000萬元，為紅毯第一貴。

侯佩岑穿VALENTINO維多利亞風格的粉紅蕾絲荷葉領曳地蛋糕裙，禮服上的愛心印花少女心大噴發，身上的珠寶要價不菲，6000萬元的BOUCHERON珠寶展現巨星氣勢。已有兩個孩子的她坦言「工作比在家帶小孩輕鬆」，這回重返舞台重拾麥克風主持金鐘頒獎盛宴，以純真少女心呼應本屆金鐘獎「不忘初衷」的主題。

溫貞菱仙氣飄飄

在戲中飾演律師把自己全身包緊緊的天心，走紅毯則是大解放，身穿一襲BERTA爆乳大篷裙禮服搭配要價近5000萬元的寶格麗（BVLGARI）珠寶，與戲中的造型大異其趣。

紅毯女星以往偏愛深低V領爆乳裝，「一波未平一波又起」的性感冶豔，但今年女星則偏愛透明感的雪紡蕾絲禮服，若隱若現的性感搭配隨風飄逸的裙襬，展現不食煙火的空靈飄逸仙女氣質。

溫貞菱穿吳季剛（JASON WU）訂製雪紡絲紗曳地禮服，透明雪紡紗在胸前抓褶，清新浪漫，巧扮飄逸仙女。安心亞身穿Vivienne Westwood黑色透明蕾絲內搭膚色內襯禮服，搭配海瑞溫斯頓（HARRY WINSTON）近3000萬元珠寶走紅毯。

孟耿如美背全露

在頒獎前夕誇口性感尺度大解放的孟耿如，選穿台灣設計師詹朴（APUJAN），高腰剪裁的寶藍色禮服小低V領小露性感，重點則是美背全都露，繫著飄逸的蝴蝶結，胸前的寶格麗DIVA系列珠寶收畫龍點睛之效。

也有女星偏愛簡約俐落的紅毯裝扮，謝沛恩穿賈永婕的婚紗品牌C.H.Wedding為她量身打造的深藍色訂製禮服，搭配逾千萬元的卡地亞（Cartier）珠寶。鍾 則呼應劇中的中性角色，穿新銳設計師簡國彥深藍色西裝領中空曳地禮服，纖細腰身全都露，行走時雪白修長的美腿若隱若現，中性個性又不減性感，搭配BOUCHERON近1800萬元的珠寶。

(中國時報)