自然遺產龍虎山 山下小村藏藝術

2018年10月07日 04:12 中國時報 許雅淳 （大陸江西傳真） 報導（大陸江西傳真）

從山上遠眺華泉小村，全園區一覽無遺。（許雅淳攝）

龍虎山每天定時都會演出最出名的「升棺發財」秀。（許雅淳攝）

大陸江西龍虎山華泉小村

龍虎山位於大陸江西省鷹潭市境內，距鷹潭市區約20公里，以壯麗的峰林景觀聞名於世，2001年被列為大陸國家地質公園，2010年被列為世界自然遺產。龍虎山自然景觀豐沛，也擁許多人文風采，最特別的是2500多年前春秋戰國時期古越人留下巖墓懸棺，棺木離地面數十公尺處，鑲嵌在陡峭石壁上的懸棺群，統計後超過200座。

懸棺所在的岩壁，是向陽且無法攀爬上去的山，傳說當時是以倒掛金鉤的方式來入棺，至於是如何鑿壁、吊高入棺，至今仍是未能解開之謎，卻已令人讚歎古越先人巧奪天工的技術。入夜的龍虎山會進行大陸首部「行進式」大型山水實景演出「尋夢龍虎山」，觀眾需登船漂流，欣賞山水搭配燈光的瞬間變換，高科技的燈光秀，令人目不暇給，因此奪得「世界最大演出場地實景表演」、「最大天然投影崖壁大型影音燈光秀」等美譽。

在龍虎山山腳下有一個文化藝術小村名為「華泉小村」，由台塑集團創辦人王永慶之女王瑞華、音樂人劉家昌共同打造，王瑞華在此大力襄助特地捐贈中華文化精舍、王永慶生平紀念館等，以繼承父親王永慶弘揚中華文化，致力於慈善公益及奉獻社會的願景。

延續王永慶公益願景

她提到父親生前在大陸做了許多公益，捐贈項目包括興建4300所明德小學、設立獎學金、捐贈助聽器協助聾啞兒童等，粗估捐贈逾120億台幣，但在大陸並沒有可以紀念王永慶的地方，她說：「希望在大陸有多一些人來了解他，並呼籲大家都可以為社會做一些事情。」

劉家昌則表示「王永慶是我沒見過面的恩人」，他憶起10幾年前曾想買地打造攝影棚拍影片，朋友告訴他林口長庚好像有意售地，他請副導演寫信詢問王永慶此事，不料王永慶竟請助理親自回電：「長庚沒有賣地。」讓他感受到王永慶的親切感，恰好當時朋友突然免費提供場地給他，順利解決此事，他並分享曾看在報導上，看到王永慶說：「大陸不能有聽不到聲音的孩子，生一個就救一個。」購買助聽器給失聰孩童義舉，深深的感動他，「我義務為他設計、監工。」

(中國時報)