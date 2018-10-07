蘿拉本森 裸體《禁身接觸》

2018年10月07日 04:12 中國時報 徐桐炘 報導

蘿拉對著鏡頭傾訴私密的親密關係問題。（海鵬影業提供）

《禁身接觸》是史上首部同時擒獲柏林影展金熊獎、最佳首部影片的電影，片中演員不僅卸下心防以本人名字演出、坦承其對性與愛的恐懼與渴求，更放膽全裸拍攝情慾戲，甚至不乏SM性愛群交戲，但因尺度過於大膽，面臨無人敢演的局面，導演阿狄娜潘提琳（Adina Pintilie）花2年才說服法國和瑞典演員擔任主角，也不得不從原計畫的羅馬尼亞語，理所當然改為「大家說英語」。

法國女星蘿拉本森（Laura Benson）和瑞典男星托瑪斯雷馬奎斯（Tomas Lemarquis）走出舒適圈裸身入鏡，保加利亞男星喬治納德傑夫（Georgi Naldzhiev）則以「打手槍」為電影開場，並獻出「噴汁」畫面，該片還有法、德、捷克、保加利亞及羅馬尼亞等5國投資，拍攝現場猶如聯合國，電影當然也以英語發音。

保加利亞文刺青吸睛

阿狄娜在選角上十分用心，即使僅演出開場10分鐘的男妓，都是百中選一的性格男星喬治，不但外型超MAN，身上的神祕刺青保加利亞文字更讓人急於想「閱讀」。日前在台試片時，有觀眾遲到進場，事後得知錯過精采畫面、當場痛心扼腕。

該片描寫蘿拉因心中揮之不去的陰影，懼怕與他人肉體接觸，很想做愛的她，於是招來鮮肉男妓，卻只敢在對方精噴液射後，撫觸床單感受那份男體餘溫，將她渴望親密、卻又害怕碰觸的心境表露無遺，堪憐境況令人不忍。該片上映中。

(中國時報)