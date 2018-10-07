《一週斃命》保命攻防

2018年10月07日 04:12 中國時報 徐桐炘 報導

艾紐林在片中想盡辦法逃離自己雇用的殺手湯姆威金森。（采昌國際多媒體提供）

演員艾紐林巴納德（Aneurin Barnard）因演出《敦克爾克大行動》而受影壇矚目，在黑色幽默電影《一週斃命：不死退費》化身為「非死不可」的厭世作家，片中有許多自殺場面，如上吊、被車撞、跳橋等危險動作，艾紐林堅持不用替身，敬業態度讓人捏把冷汗，卻也讓劇組輕鬆許多，導演湯姆艾德蒙斯（Tom Edmunds）表示：「因為他願意親身上陣，讓我不需要去避掉替身的臉，可以毫無顧忌地從各種角度拍攝。」

湯姆對艾紐林讚不絕口：「我們有請特技演員，但艾紐林堅持親自上陣，所以特技演員只負責試拍，確認沒問題後，正式演出都由他親自上陣。」危險度最高的一場戲是片頭的跳橋場面，湯姆開玩笑說：「因為最危險，我故意放在最後一天拍，免得演員出事。」

為戲親跳160年古橋

跳橋戲是在倫敦擁有160年歷史的古橋「切爾西橋」拍攝，但要在英國知名文化古蹟申請場景相當困難，劇組一度打退堂鼓，勸導演找尋替代場景，最後當地政府卻奇蹟般發下許可令，湯姆感性說：「這場戲也為拍攝畫下一個完美句點。」

該片描寫一位活得不耐煩的青年作家，卻怎麼樣都死不成，決定雇用職業老殺手賞自己一個痛快，沒想到跟老殺手簽訂「客製化」暗殺契約後，自己卻意外陷入愛河，決定毀約不想死，但老殺手為證明自己寶刀未老，還是打算完成這項謀殺任務，2人展開驚險又兩光的保命攻防戰。電影12日上映。

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(中國時報)