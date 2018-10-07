10×10你所未見的臺北 盡賞全臺特色花車

2018年10月07日 04:12 中國時報 報導謝曼婷

今年國慶，臺北市政府在中正紀念堂打造「10×10你所未見的臺北」國慶花車嘉年華，一次讓民眾看到24輛全臺各地打造的特色主題花車，並推出「10×10你所未見的臺北」主題專區、熊讚主題專區、文創市集及胖卡餐車等區域，讓民眾可用不一樣的方式慶祝國慶。

特色專區「10×10你所未見的臺北」融合光榮城市，規畫10個主題精神，結合親子尋寶的大地遊戲，讓民眾在尋寶中發現「你所未見的臺北」，民眾只要集滿10個戳章，可以領取熊讚束口袋，5個戳章可以兌換熊讚造型小觀巴，數量有限，要搶要快。

FB打卡獲熊讚明信片

民眾只要到「熊讚主題專區」拍照，並上傳熊讚Bravo FB打卡按讚，出示打卡頁面，就可兌換限量的熊讚明信片，蓋上當天專屬的熊讚郵戳，就可以現場寄出明信片，展期5天，每天都有不一樣的郵戳，歡迎民眾一起來收集！

「10×10你所未見的臺北」國慶花車續展時間為10月10日下午5點至9點、10月11日至14日的上午10點到晚上9點，主舞臺區有魔術、雜耍及特色等定時表演，節目豐富多元，精彩可期。想要過一個不一樣的國慶，看到不一樣的台北，請上台北旅遊網查詢。（臺北市政府觀光傳播局廣告）

(中國時報)