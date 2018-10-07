美國商機日促臺美貿易合作

2018年10月07日 04:12 中國時報 報導黃詩芬

經濟部國際貿易局與外貿協會4日在臺北國際會議中心共同主辦「2018年美國商機日」活動，為12家知名美商與我國116家廠商辦理137場次洽談，創造出的合作商機1億6830萬美元。藉由臺美產業供應鏈高度互補的特性，搭建媒合平台，促成雙方企業合作，深化雙邊經貿夥伴關係。

「美國商機日」活動自2012年起已連辦7年，結合貿易與投資推廣，是每年媒合臺美相互投資與產銷合作的指標性活動。經濟部王美花次長於開幕典禮中提及，臺美兩國觀光、教育及文化交流頻繁，價值觀相近，長期以來良好的關係日益鞏固。美國懷俄明州州長米麥特（Matthew Mead）更親自來台與會，並為該州在臺的亞太商務辦事處揭幕，這是30年來懷州首度在海外設立商務辦事處，顯見雙邊關係日趨密切。

此外，夏威夷州、阿肯色州、路易斯安那州等州政府州務卿及商務廳長也來臺共襄盛舉，透過同時舉行的「投資商機說明會」介紹各州投資環境和商機，串連貿易與投資機會。外貿協會副董事長莊碩漢則強調「連結美國，升級臺灣」（Connect USA， Upgrade Taiwan），盼臺美之間雙邊貿易及投資能大幅成長，更加強與美國的鏈結，如此可促進兩國的產業升級。美國在臺協會副處長谷立言特別提到本年6月臺灣籌組代表團赴美參加美國投資高峰會（Select USA），規模為各國代表團中最大，令美方驚豔。

今年有12家美國的大中型買主來台參加一對一貿易洽談，採購品項橫跨機械設備及零組件、物聯網（IoT）硬軟體、自動化設備、資通訊、智慧家居用品、生技醫療、五金及手工具、食品、汽車及電動車零配件等產品，其中以製造商居多，顯見臺灣已成為美國重要的供應鏈。

年營業額高達127億美元的大型電動手工具製造商Stanley Black & Decker因應川普總統的「美國製造」政策，大量導入「工業4.0」，對自動化設備有大量需求；此次透過美國商機日尋找到優質供應商，大力肯定外貿協會深厚的媒合功力。

大型扣件及工業設備製造商Illinois Tool Works首次應外貿協會邀請來臺，特別派出集團總部的策略採購主管來臺尋求合作機會，盼能與臺灣世界級的大廠連線。對貿協安排洽談及訪廠行程的安排表示滿意。

首次參加的大型食品原物料進口商Woodland Foods過去從未自臺灣進口，此次受邀來臺，欲採購農產品乾貨，對洽談成果非常滿意，雙向合作成功的機會濃厚。

(中國時報)