合庫×Visa共通QR code掃描支付啟動

2018年10月07日 04:12 中國時報 報導黃詩芳

合作金庫銀行攜手全球數位支付科技領導者Visa於4日完成台灣第一筆符合EMV標準的共通QR Code掃碼支付交易。

作為財金資訊股份有限公司推動「共通QR Code掃碼支付」的部分項目，台灣Pay與國際卡組織QR Code支付標準已完成整合，全新的EMV QR Code掃碼支付方案將應用於合作金庫銀行全台灣超過8000家的合作商店。未來消費者只要將合作金庫銀行Visa金融卡或信用卡帳戶綁定台灣行動支付app，就能在合作金庫的合作商家體驗掃碼支付的便利。

合作金庫銀行董事長雷仲達表示：「這是台灣行動支付發展的里程碑，合作金庫很榮幸能夠成為台灣第一家金融機構完成符合EMV標準的QR Code掃碼支付交易。而共通QR Code掃碼支付服務兼具成本效益，這將為合作金庫帶來更多的合作商家，我們也希望藉此提升台灣行動支付產業，助益整體發展。」

Visa台灣區總經理麻少華表示：「透過採用符合EMV標準的QR Code掃碼支付，以及國內兩大處理中心的支持，消費者能夠享受快速、方便且安全的支付體驗。而台灣共通QR Code掃碼支付服務具備全球互通性，無論是海外或國內消費者，若使用的行動支付載具與造訪商家都符合EMV國際標準，只要掃描同一個QR Code就能完成付款，將為台灣帶來更多實質效益。」

合作金庫銀行EMV QR Code掃碼支付的應用範圍非常廣泛，包括信用卡費、水電瓦斯費、保險費、學費、飛機票購票與各類稅費等都適用，從線上店家到巷弄餐車都是應用場景，為消費者提供更加安全與便利的消費模式，引領台灣邁向無現金社會。

(中國時報)