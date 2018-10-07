台灣人壽推金采保本規畫退休人生

2018年10月07日 04:12 中國時報 報導楊閔惠

近來金融市場面臨美中貿易戰情勢升高，新興市場貨幣及地緣政治議題等，使得全球股、匯、債市波動加劇，正處於風險與機會兼具的投資環境，理財規畫如何保本兼具獲利顯得重要。中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）與群益投信攜手合作，並由中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）擔任保管銀行，三強聯手推出全新投資型保單「台灣人壽金采保本外幣變額年金保險／外幣變額壽險」（簡稱「金采保本」），保單連結投資標的為「群益2028 REVERSO美元保本基金（保護型保本基金；保本比率為本金之115％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格）」，具有十年到期投資本金保護及參與市場波動獲利機會特性，保單銷售期間自即日起至10月19日止。

台灣人壽金采保本之收付幣別為美元，滿足保戶在理財上的多元幣別配置需求，為國內首張連結美元計價保本型基金之投資型保單，該保本型基金REVERSO投資策略具有三大特色：第一，投資組合由固定收益證券和股權選擇權組成，至投資標的運用期（10年）屆滿，若固定收益證券無信用事件發生，到期保本比率為投資本金之115％。第二，固定收益證券選擇長期信用評等在A-以上高評等的債券，降低違約風險，具有保護保本機制。第三，股權選擇權連結十檔美股，含括新創大型公司和傳統藍籌公司，利用產業分散及新舊趨勢交替以創造個股差異，無論市場如何多空翻轉，只要十檔美股股價走勢差異越大，十年到期便有機會創造大於15％以上的收益，更能兼顧獲利性。

股權選擇權連結十檔美股，其收益計算為每兩年進行一次結算，到期總共五次結算，每次結算運用「均標減低標」的邏輯來結算當期收益，無論市場漲跌，只要十檔美股股價走勢出現差異，便有機會創造額外收益。股權選擇權於十年到期時，則依每期結算收益的平均值及參與率計算投資收益，REVERSO投資策略以該投資收益與15％取其大後，再加上100％，即為到期報酬率。

「台灣人壽金采保本外幣變額年金保險／外幣變額壽險」，提供給保戶年金及壽險兩種平台，保戶可依自身保險需求進行規畫。如做為退休規畫使用則建議選擇年金，可藉由參與投資市場逐步累積退休金，讓自己享受無慮的退休生活；若選擇壽險則更能提供保障防護，若不幸事故發生，也能照顧到最愛的家人。其兼具保險及投資雙重功能的保單，非常適合既想要投資本金受到保護，又希望能參與市場潛在獲利機會的保戶。另台灣人壽也提醒保戶：若提早於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格，投保前請詳閱保單條款及商品說明書。

(中國時報)