駛向麗寶國際賽車場動力火車11月開唱

2018年10月07日 04:12 中國時報 報導柯佩芳

動力火車於2016年及2017下一站＆「跟動力合唱」世界巡迴演唱會，今年秋天，動力火車將開到中台灣搖滾開唱，11月3日（六）登上全台最高規格的麗寶國際賽車場，打造全新的賽道演唱會!

不管是不是聽搖滾，動力火車唱遍了許多人的青春回憶，無論是〈忠孝東路走九遍〉、〈當〉、〈外套〉、〈繼續轉動〉、〈除了愛你還能愛誰〉、〈彩虹〉等，首首旋律都令人熟悉又懷念，舞台更是以最強賽道為主題設計，面寬100多米結合競速感打造多層次主舞台，無論是鐵粉或是未曾聽過現場的歌迷，動力火車邀請所有粉絲，一起站上賽道，共同鳴唱專屬鐵漢柔情的KTV，享受與賽車競速般快感的精采表演。

對於第一次在賽道上開演唱會，動力火車表示非常興奮與期待，也預告這一場首見的賽道演唱會，演唱曲目將會是小巨蛋演唱會的精華版。對於S.H.E出走，同屬於華研唱片的動力火車認為，他們可以挑大梁，對於公司不會有影響。

不只歌手感到興奮，麗寶國際賽車場總經理朱康震也表示，麗寶集團斥資30億、耗時5年打造的方程式等級國際賽車園區，即將亮相，未來的經營方式也將跳脫框架，會不斷創造出賽道活動的各種可能，第一步，就是與歌聲極具爆發力的「動力火車」合作，舉辦「麗寶國際賽車場 動力火車Ready for Racing賽道之夜演唱會」，這也是台灣首次舉辦賽道主題的萬人演唱會，媲美新加坡F1賽道之夜！朱康震總經理強調，不論四輪、二輪，自己駕駛或搭乘大眾運輸工具，在城市鄉間穿梭總離不開車，就如同音樂，是一點一滴融入在你我的生活中，「Racing is Life」不只是口號，更是麗寶國際賽車場的核心價值之一。

麗寶國際賽車場這次攜手亞洲搖滾天團動力火車，串聯麗寶樂園渡假區、福容大飯店一同支持這場演出，當天下午賽道上就能看到總價值超過十位數的全品牌超跑車隊，卡丁賽道有進口卡丁車馳騁競速，不只活動精彩，好康更不間斷，憑動力火車Ready For Racing賽道之夜票券還能享受優惠。

Index

一、門票開賣時間:10月6日（六）中午12:00於全家超商與KKTIX開賣

二、憑動力火車演唱會票券，在麗寶樂園渡假區可享以下優惠：

★卡丁車體驗：2019/6/30前，享不限車款單人費用現折100元（單張演唱會票券限折4車）

★VR體驗館：2019/6/30前，全館暢玩優惠價480元（單張演唱會票券限換購4張，「午後票」玩到飽）

★麗寶樂園（雙園擇一）：2018/11/01～04期間，門票原價750元優惠450元（單張演唱會票券限換購4張）

★SKY DREAM：2018/11/01～04期間，門票單張優惠250元（單張演唱會票券限換購4張）

三、節目資訊

日期：2018/11/03（六）

時間：19:30

地點：麗寶國際賽車場

演出地址：台中市后里區月眉東路189號

啟售時間：2018/10/6（六）中午12點

購票方式：KKTIX及全台全家便利商店

票價：2600元／2200元／1800元／1600元／800元／身障席800元（除800元站席其餘全場對號入座）

(中國時報)