2018年10月07日 04:12 中國時報 周子傑 、 黃唯淯 報導

Depot No.202為免沖洗式的護髮素，只要塗抹數滴於髮上，便能讓頭髮保濕，同時滑順好梳理，還能用於鬍鬚。攝影石智中 圖片提供各品牌、My Hair生髮植鬍

Aveda男士理髮沙龍「Rugged」提供洗髮、剪髮、修鬍及修容服務。圖為以該品牌「純型蘊活頭皮精華」護理頭皮。攝影石智中 圖片提供各品牌、My Hair生髮植鬍

由澳洲髮型設計大師Kevin Murphy創立的同名品牌，其中「Rough Rider」髮蠟具有油性的砂礫質感，可打造持久光滑的霧面造型。攝影石智中 圖片提供各品牌、My Hair生髮植鬍

男性修容與保養，從來不單純只是流行與品味的角力，其中牽涉的權力、性別及階級意識，才是男性樂此不疲的競賽。

髮油髮蠟造型關鍵 別忘做好頭皮護理 梳油頭捉住復古潮流

■過去男人喜愛比較誰的氣力大，誰的武器更威猛懾人，但隨時代演進，逐漸變成比拚穿著打扮、交通工具及圍繞身邊的配件。打理及保養頭髮及鬍型所耗費時間與心力，完全不亞於對西裝剪裁與皮鞋質材的講究，不僅是個人風格及品味的延伸，更成為上流社會評比教養與財富地位的依據。在階級分明的英國有一說法：「從上哪一間紳士理容院（Barber Shop），約略便能判斷一位男士的社經地位。」此說法並非過時的空穴來風，而是依然適用於今日的社會潛規則。

有別於緩慢的男裝進化，男人頂上變化卻相對劇烈，光是長度，每個年代便各有偏好，馬尾、髮辮、鬈燙甚至假髮，都曾風光一時。復古風潮影響下，有中分及旁分之別、流行於20及30年代的「油頭」造型，如今又捲土重來；而受50年代詹姆士狄恩（James Dean）及貓王（Elvis Presley）的影響，「龐畢度（Pompadour；油頭造型始祖，可追溯18世紀龐畢度夫人的髮型）」、「洛克比利（Rockabilly）」及「菸鬈頭（Quiff）」也重新躍上流行舞台。

建構男性時尚圖像

髮油及髮蠟是決定「油頭」造型的靈魂要角，歷史可追溯至19世紀，主原料從最初的熊油、豬油、蜂蠟到後來的凡士林都有。20～30年代有幾個經典髮油及髮蠟品牌陸續問世，好比Brylceem、Murray’s、Mogan’s、Black & White及Royal Crown等，讓男性在不戴帽子時，能把頭髮梳理得一絲不苟且光滑平整，今日所謂的「油頭」於是蔚為主流，甚至成為女性於挑選伴侶時「自律、整潔、健康且充滿男子氣概」的判斷依據。

細數由髮油及髮蠟所建立的男性時尚圖像，經常也跟音樂、電影及街頭次文化息息相關。以流行於50年代前後的「洛克比利頭」為例，這種將前額頭髮梳高蓬且帶點捲度，再將兩側頭髮向後梳攏的髮型，命名由來是貓王所帶起的音樂風格。近年廣受男性追捧幾種現代油頭，如「龐畢度頭」、「菸鬈頭」及「Undercut」（一種將兩側頭髮推得乾淨俐落，並將頂上具一定長度的頭髮向後梳得光滑清爽的髮型），多少都受到「洛克比利」之影響。

頭皮需定期去角質

為了梳油頭，不少男性開始把頭髮留長，但油頭要梳得帥氣，光只有長度還不夠，豐盈的髮量也很重要。台灣因氣候濕熱及飲食習慣使然，不少男性都有落髮的困擾。遺傳雖是雄性禿的主因，但隨現代醫學的進步，落髮其實就像慢性病，只要長期投以口服及外用藥劑，同時做好頭皮護理，便有機會恢復原有髮量。

Sculptor Barber觀察，本地男性對頭髮及頭皮的性質及其清潔知識不足，要不直接使用女友的洗髮精，要不就是自認頭皮很油而使用強效洗髮精，造成過度清潔及頭皮乾澀，反倒更容易出油。其實頭皮如同臉部肌膚，不僅要做好油脂平衡，也要定期去角質，潤髮乳便是清潔後給予滋潤的重要角色。

Aveda男士理髮沙龍「Rugged」進一步表示，頭皮護理的第一步便是「吹頭髮」，除了悶熱濕氣對頭皮有害，許多必須以強效造型品來整理頭髮的男性，往往與未順著髮流吹整有關。正確地吹頭髮，除了有益頭皮健康，且就算不用髮蠟、定型液之類的造型品，也能打理好髮型。

(中國時報)