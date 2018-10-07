東方男性鬚勢待發添成熟味

2018年10月07日 04:12 中國時報 周子傑 、 黃唯淯 報導

在瓷碗裡慢慢打發鬍泡，並以直式剃刀仔細刮鬍，猶如一種對快速便利現代生活的反動。攝影石智中 圖片提供各品牌、My Hair生髮植鬍

當蓄鬍成為一種風格展現，刮鬍及修容也從實用導向，逐漸化身紳士生活品味的一環。攝影石智中 圖片提供各品牌、My Hair生髮植鬍

除了宗教、政治及性吸引力意涵，一綹鬍鬚如同頭髮，與男性時尚及社會演進有密切關係。不同文化層面下，對於男性鬍鬚常有截然不同的解讀及暗示，有時表示智慧與成熟，有時卻成為野蠻的象徵。鬍鬚開始與男子氣概及生殖能力掛鉤，是從古希臘人開始，年輕時的蘇格拉底，曾因「有著鷹勾鼻、細長頭髮及稀疏鬍鬚」而不受信任，後來卻以鬍鬚智者的形象深植人心。

反觀男性荷爾蒙旺盛的軍隊，卻對鬍鬚與男子氣概間的連結各持己見，美國陸軍（台灣亦然）對鬍鬚嚴格限制，與亞歷山大大帝規定他的士兵須將臉上鬍鬚刮除乾淨並無二致，原因不外乎鬍鬚可能成為近身搏鬥時的致命弱點；不過這對法國外籍兵團似乎不成問題，濃密有型的鬍鬚反而是他們的鮮明標記。

曾為權力財富象徵

鬍鬚常被視作權力與財富的象徵，這與須費心照料及其對應的社會階級有關，英皇亨利八世曾於1535年特別針對留鬍鬚的紳士課稅；伊麗莎白一世女皇也曾依據不同年齡及社會階層的鬍男課稅。19世紀末，蓄鬍開始成為一種個人選擇，尤其當King Camp Gillette於1901年為安全刮鬍刀申請專利，讓男人剃鬍時愈形方便，也不必甘冒被直式剃刀「割喉」的風險，蓄鬍便更趨為一種個人風格的展現。

與此同時，刮鬍及其衍生的修容，也從原本的實用導向，逐漸化身為紳士生活品味的一環。近來更興起一股懷舊風潮，希望仿照愛德華時期穿著華麗浴袍的英倫仕紳，握著珍貴質材製成手把的海狸毛刷，在瓷碗慢慢將鬍泡打發，並堅持以直式剃刀仔細刮鬍，猶如一種對快速便利現代生活的反動。

國字臉可修飾稜角

懷舊與復古，同時也讓男性留鬍風潮強勢再現，但多數東方人的鬍鬚偏細且稀疏，鬍型非但不夠立體，若缺乏悉心照料，鬍鬚在西方人臉上散發的粗獷不羈，反倒會成為東方人的滿臉憔悴，對此Sculptor Barber特別提醒：「鬍量稀疏的男性就別勉強蓄鬍，可別以為留著幾根鬍子就會變多（好看）！」

不過，無論是留鬍鬚或鬢角，確實都有修飾臉型、賦予成熟穩重第一印象之效果，對普遍有張「娃娃臉」的東方男士來說，還是具有十足吸引力。一般來說，圓臉的男性可在上脣蓄鬍，搭配少許山羊鬍以加長臉型；額部窄小、下顎寬大的三角臉型，不妨試著留落腮鬍，使臉型較為協調。至於國字臉的男性，若以落腮鬍加上脣鬍，一方面能修飾臉上分明稜角，還能增添陽剛氣息。

(中國時報)