紳士理容院復興社交兼飲酒

2018年10月07日 04:12 中國時報 周子傑 、 黃唯淯 報導

隱身台式舊公寓二樓的Sculptor Barber，是本地新派紳士理容院的領導品牌。攝影石智中 圖片提供各品牌、My Hair生髮植鬍

「宿醉療程」是Sculptor Barber獨家首創的療程，全程使用蒐羅自各國的有機精油及按摩乳，搭配中式指壓及油壓，舒緩宿醉的不適。攝影石智中 圖片提供各品牌、My Hair生髮植鬍

Aveda男士理髮沙龍「Rugged」特別讓空間結合各種戶外運動，包括露營、獨木舟及單車等，並提供55街精釀啤酒，充分彰顯男性陽光活躍的面貌。攝影石智中 圖片提供各品牌、My Hair生髮植鬍

隨著油頭的復興，紳士理容院近年也重新擦亮招牌，同時因應時代潮流，提供更全面且多樣的服務。不同於女性的美髮沙龍，紳士理容院從來不只是提供理髮及修容服務之處，更是一個男性社交場。於理髮與修鬍的同時，他們與朋友針砭時事、聊著只有男人在場才能講的笑話，功能上與酒吧或餐酒館幾乎無異，並在19世紀末到二次大戰爆發之前達到發展顛峰。

理容院添時尚風格

隨著安全刮鬍刀的問世，男士開始有了更方便快速的修容選擇，隨之而來的經濟大蕭條，對傳統紳士理容院猶如雪上加霜，不過這些都還比不上80及90年代誕生、強調中性的新派理髮廳那般打擊沉重，差點就讓那些裝設寬大柔軟的老派理容座椅、有著溫暖優雅室內裝潢的紳士理容院走進歷史。

近年，有一群結合現代生活方式及時尚風格的新派紳士理容院誕生，其裝潢依舊能使男人自在放鬆，只不過不再老氣沉沉；如今稱之為「設計師」的理髮師，不僅渾身流露不凡品味，很會聊天且能提供顧客關於保養及髮型打理之建議，店內甚至還會提供啤酒及威士忌等男人味十足的飲料，都讓這些新派作風的紳士理容院，儼然成為現代男士絕佳的「第三場所」選擇。

飲酒過量 有害健康

(中國時報)