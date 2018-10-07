中華汽車守護偏鄉行車安全

2018年10月07日 04:12 中國時報 報導郭隆富

偏鄉共好、企業同行！中華汽車「候鳥車輛維修巡迴服務」全台巡迴邁入第3年，為擴大影響力，解決偏鄉部落車輛輪胎磨損嚴重仍持續行駛的狀況，中華汽車今年特別與輪胎大廠－台灣普利司通合作，於上月22日公益場一同前進屏東來義鄉南和部落，提供偏鄉車主輪胎買一送一優惠。

凡駕駛三菱得利卡（不含4WD車型）及中華菱利車款，經技師判定胎紋低於1.6mm以下，或輪胎老舊及磨損嚴重，即可享台灣普利司通輪胎買一送一的優惠。此外，當天參與健檢的中華三菱車主，若因現場無法修復而回廠檢修，則另享零件85折的優惠或3萬元購車補助，提供收入不穩定的原民車主，更多車輛行駛保障。

行動維修站推貼心服務

中華汽車長期投入「候鳥車輛維修巡迴服務」計畫，因偏鄉部落與保養廠距離太遠，在過往服務車輛中有將近5成以上的車主未曾回廠保養，因此如何保障偏鄉車輛安全、鼓勵偏鄉車輛定期回廠也成為中華汽車首要任務！今年，中華汽車延續偏鄉車輛維修服務，除在公益場－原民部落針對中華三菱車款提供了免費更換機油、機油濾清器及引擎卸油螺絲及墊片等貼心服務，再透過企業合作的力量，邀請台灣普利司通共襄盛舉，前進部落提供輪胎免費健檢服務，層層守護偏鄉車輛。

中華三菱以綿密的經銷、服務據點保障車主的行車安全，在既有的127個保養廠之外，中華汽車結合匯豐汽車與順益汽車服務體系，針對偏鄉、沿海、山區服務密度較低之區域展開「候鳥車輛維修巡迴服務」偏鄉車輛健檢巡迴計畫，以行動維修站的方式，將技師送進全台未設有保養廠的偏鄉地區，改善偏鄉區域回廠率低，事故率高的現狀。2017年全年共服務20個場次，檢修車輛達643台，較2016年全年檢修台數增加一倍，2018年將擴大巡迴場次至24場，預估檢修車輛將能突破1000台，以行動守護偏鄉車輛安全。

(中國時報)