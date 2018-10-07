New Ford Ranger動力升級

2018年10月07日 04:12 中國時報 報導郭隆富

台灣運動休旅皮卡Ford Ranger以優異產品實力連4年蟬聯銷售冠軍，3日正式推出New Ford Ranger，搭載全新2.0L Bi-Turbo柴油雙渦輪引擎、十速手自排變速箱，馬力及扭力全面提升，並提供更好的油耗表現，持續以剽悍硬漢魅力雄踞王者地位。

在強悍的越野能力外，New Ford Ranger提供運動化與舒適兼俱的內裝，並大幅增加行車靜肅性，創造豪華車等級的車室寧靜度。同時，透過底盤調教增進行車平穩性及乘坐舒適度，提供媲美SUV的駕乘品質，樹立運動休旅皮卡新標準，滿足消費者更多元的使用需求。

New Ford Ranger動力系統全面升級，率先搭載與Ranger Raptor性能皮卡共用的全新2.0L Bi-Turbo柴油雙渦輪引擎以及SelectShiftTM十速手自排變速箱。最大馬力提升約7％至213ps，最大扭力亦增加約6％達到51.0 kg-m，0-100 km/h加速時間更縮短1.7秒，在沉穩中展現強勁爆發力，並在動力向上提升的同時，亦提升約23％的油耗表現。全新2.0L Bi-Turbo柴油雙渦輪引擎以一大一小共兩組渦輪組成，在低轉速時，以小渦輪為主要功率來源，加速反應直接迅速，且降低渦輪遲滯現象；於高轉速時則是大小渦輪串連並用，提供車輛於高速行駛時所需之再加速動能。

New Ford Ranger採用的全新SelectShiftTM十速手自排變速箱，其經過600萬公里嚴峻測試及3900公里的越野路況考驗，在國際間獲得超過20項專利認證。在切換檔位時，全新的十速變速設計能以更接近的傳動比及更小的檔位差，維持2.0L Bi-Turbo柴油雙渦輪引擎強大動力的穩定輸出，使得駕駛體驗更為線性及平穩。

在外觀設計上，New Ford Ranger採用新的前進氣壩線條配置，搭配嶄新的頭燈／霧燈設計，使車頭更顯張力，完美搭配 New Ford Ranger 強悍霸氣的性格。

進入車內空間，洗練沉穩的黑色搭配琥魄橘色縫線貫穿車室主要配置，質感與動感兼具外，座椅亦採用此雙色搭配。座椅材質在乘客主接觸之面積採用舒適皮革，並於次接觸面上採用布面，兼具皮質高級感與布面高防滑性。New Ford Ranger更搭載SYNCR 3中文娛樂通訊整合系統，配置8吋彩色觸控螢幕，可連結Apple CarPlayTM及Android Auto2，並提供原廠中文導航系統，讓用車人更便利安全地與娛樂通訊生活保持無縫接軌與全時連線，以先進智慧科技讓駕駛人更輕鬆享受戶外運動生活。

New Ford Ranger的優質實力更受到世界第一大租車公司AVIS安維斯租車肯定，在上市同時，於台灣首創提供運動休旅皮卡租車服務，為消費者帶來更豐富的租車選擇。即日起至2018年12月31日止，消費者於AVIS安維斯租車選擇New Ford Ranger車款，並線上免費加入會員後，可享平日7折（星期一至四）及假日8折（星期五至日）優惠。

(中國時報)