燦坤挺節能買冰箱洗衣機送精品

2018年10月07日 04:12 中國時報 報導王儒哲

天氣轉涼，非夏月電價已於1日起跑，不過近年受到氣候影響，平均氣溫逐年攀升，造成用電量屢屢創下新高及缺電危機，也因此帶動節能家電銷售連年成長。根據經濟部能源局的資料，一級能源效率的冰箱，省電達39％，而冰箱由於一年365天運轉，則是家庭中僅次於空調最為耗電的家電。有鑑於此，繼今年6月推行節能白皮書、9月針對節能、省水洗衣機推「節能白皮書 洗衣機篇」，續在10月攜手多家家電品牌，即起至22日再推「節能白皮書 冰箱篇」，祭出冰箱、洗衣機單筆發票滿3萬9900元，送市價8990元能夏天冷藏、冬天保暖的松井28L節能冷熱兩用拉桿行動冰箱。再獨家針對HITACHI冰箱、洗衣機單張發票滿30萬，破天荒送最夯的iPhone XS 64GB；而購買Samsung冰箱、洗衣機單張發票滿18萬，送市價3萬8900元Galaxy Note 9；LG冰箱、洗單張發票滿10萬送市價2萬2900元LG A9 無線吸塵器。

與此同時活動期間推出買6大品牌冰箱、洗衣機送精品的活動。Panasonic 665公升尊爵ECONAVI六門變頻冰箱NR-F672WX-X1（鑽石黑）市價9萬7900元，會員超低價9萬6900元，燦坤獨家送市價1萬900元的第六代iPad 9.7吋32GB Wi-Fi版，再送市價8990元松井28L冷熱兩用拉桿行動冰箱；Panasonic 10.5公斤Cuble滾筒變頻洗衣機 NA-D106X1WTW（晶燦白）市價4萬8900元，會員價4萬7900元，燦坤獨家送市價7990元Bose藍牙揚聲器，同樣再送市價8990元松井28L節能冷熱兩用拉桿行動冰箱。

LG 820公升敲敲看門中門冰箱GR-QL88N市價7萬3900元，會員價7萬2900元，送Lock & Lock分隔保鮮盒2入，回函送好禮3選1，燦坤加碼再送市價1萬6000元的Ecovacs-DEEBOT智慧吸塵機器人 SLIM-DA60及市價8990元的松井28L節能冷熱兩用拉桿行動冰箱；HITACHI 741公升白金觸媒ECO六門超變頻冰箱 RX740HJXH（琉璃褐）市價16萬9000元，會員價15萬9000元，送市價2萬4900元HITACHI直立、手持兩用充電式吸塵器（PVSJX920TN香檳金），加碼再送市價8990元松井28L節能冷熱兩用拉桿行動冰箱。

(中國時報)