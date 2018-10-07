《火影忍者》聲援 東離劍遊紀2

2018年10月07日 04:12 中國時報 李承陽 報導

《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀2》再度席捲台日動漫界與布袋戲領域，1日首播當晚，網站點擊數即衝破10萬人次，各大動漫討論版回響不停，劇集延續前作賣點，並有眾多日本人氣「聲優」加入，讓新作成為2018年度日本秋季新番動畫的注目焦點。

像是飾演「凜雪鴉」的鳥海浩輔，就曾幫人氣動漫《火影忍者》中的犬塚牙，以及《薄櫻鬼》的齋藤一配音，除了有廣大的女性粉絲之外，在男性之間也相當具有人氣；而諏訪部順一則飾演「殤不患」，他的代表作有《網球王子》人氣角色跡部景吾；「浪巫謠」則由日本著名歌手西川貴教聲飾。

我愛羅為諦空發聲

最特別的是，浪巫謠角色設定寡言，多由手持的琵琶「聆牙」代替與他人談話交涉，而擔任聆牙的聲優小西克幸來頭不小，擔任過《足球小將翼》羅伯特本鄉、《通靈王》阿彌陀丸、《惡魔奶爸》男鹿辰巳的配音，能夠配出20多歲的青年人，偏向成熟但高昂的聲線，可營造出不錯的氣氛。

此外張揚高調的惡役女幹部「蠍瓔珞」，由高垣彩陽詮釋；新垣樽助則飾演「嘯狂狷」；而苦行僧「諦空」，更由替《火影忍者》知名角色我愛羅配音的石田彰擔任，石田音域相當廣而多變，甚至能詮釋女性角色，在日本擁有極大數量的死忠粉絲群。

《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀2》正式回歸，每周一晚間9點，台灣地區於愛奇藝台灣站獨家首播。

(中國時報)