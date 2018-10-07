《火影忍者》聲援 東離劍遊紀2

圖片提供霹靂國際多媒體

友善列印
中國時報
報導

《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀2》再度席捲台日動漫界與布袋戲領域，1日首播當晚，網站點擊數即衝破10萬人次，各大動漫討論版回響不停，劇集延續前作賣點，並有眾多日本人氣「聲優」加入，讓新作成為2018年度日本秋季新番動畫的注目焦點。

像是飾演「凜雪鴉」的鳥海浩輔，就曾幫人氣動漫《火影忍者》中的犬塚牙，以及《薄櫻鬼》的齋藤一配音，除了有廣大的女性粉絲之外，在男性之間也相當具有人氣；而諏訪部順一則飾演「殤不患」，他的代表作有《網球王子》人氣角色跡部景吾；「浪巫謠」則由日本著名歌手西川貴教聲飾。

我愛羅為諦空發聲

最特別的是，浪巫謠角色設定寡言，多由手持的琵琶「聆牙」代替與他人談話交涉，而擔任聆牙的聲優小西克幸來頭不小，擔任過《足球小將翼》羅伯特本鄉、《通靈王》阿彌陀丸、《惡魔奶爸》男鹿辰巳的配音，能夠配出20多歲的青年人，偏向成熟但高昂的聲線，可營造出不錯的氣氛。

此外張揚高調的惡役女幹部「蠍瓔珞」，由高垣彩陽詮釋；新垣樽助則飾演「嘯狂狷」；而苦行僧「諦空」，更由替《火影忍者》知名角色我愛羅配音的石田彰擔任，石田音域相當廣而多變，甚至能詮釋女性角色，在日本擁有極大數量的死忠粉絲群。

《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀2》正式回歸，每周一晚間9點，台灣地區於愛奇藝台灣站獨家首播。

(中國時報)

燦坤挺節能買冰箱洗衣機送精品 佛牒之心大悲願中陰烽火燎十天

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。