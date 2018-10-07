2018年10月07日 04:12 中國時報 報導吳燈載

大專西畫新秀獎得主周聖傑以《心之歸屬》獲得優選獎。圖片提供吳燈載

大專西畫新秀獎得主陳宥勻以《虔誠》獲得優選獎。圖片提供吳燈載

大專西畫新秀獎得主戴子翔以《暮靄 關渡》獲得優選獎。圖片提供吳燈載

為期一個月的第二屆關渡宮「2018大專西畫新秀獎」及第三屆「關渡宮藝術工程」得獎作品展，上個月在關渡宮華藏大樓圓滿結束。期間吸引大量前來關渡宮參拜的香客、慕名而來的民眾、及附近居民觀賞，讓九月天的關渡宮吹出濃濃的藝術風。

關渡宮董事長陳玉坤表示，宗教和藝術本就密不可分，不論東西方的藝術基本上大多和宗教有關，特別是宗教會用藝術方式的呈現來凸顯神蹟及文化。他說，台北關渡宮1712年建廟以來逾300年，現在看到富麗堂皇的風貌，也是多年來先人的努力經營與誠懇奉獻，才有今年北台灣媽祖第一大廟的譽稱。尤其關渡宮本身就是一個偉大的藝術品，「大專西畫新秀獎」的舉辦，使更多年輕人關注台灣傳統的宮廟文化及媽祖濟世救人的精神。

宗教和藝術 密不可分

今年「大專西畫新秀獎」最吸睛的得獎作品是新秀獎得主林雅雯的《傳統與現代的一步之遙》。曾獲得1999及2001年連續二屆義大利「佛羅倫斯國際當代藝術雙年展」大獎的評審之一陳正雄表示，本次的新秀獎完全能表現出寫實的功力，並運用了繽紛的色彩讓作品顏色跳躍且吸睛，像右偏的構圖讓作品擁有了呼吸的空間，可說是十分的精采。林雅雯則在作品自述中寫出「傳統文化的多變色彩，與現代建築的灰色統一；只是一條河的距離，便隔出了兩者的差異。」可以感受出她在布局的過程中，對傳統文化有新的體悟。

對藝術文化推動不遺餘力的關渡宮常務董事黃正雄表示，台灣藝術工作的推動一要有具動力的舞台，二要能深入扎根。他說，關渡宮為讓台灣在學生時期、充滿青春與天馬行空創意的藝術家們，能有發揮的管道與充足的動力，特別舉辦首獎高達15萬元，幾乎可以和職業比賽比擬的高獎金賽事「大專西畫新秀獎」，就是希望能幫助他們成為「青年畢卡索」的動力；而「關渡宮藝術工程」更是針對國中美術班或具有美術天分的學生，幫他們規畫留學國外的大學教授來授課，更在最後一天的下午，安排國內外知名的大師級畫家教授畫技及分享學習過程，再共同創作，在實作中感受大師的內涵及專業。

西畫獎作品 充滿思考性

參觀展覽的民眾盧秋月表示，「大專西畫新秀獎」和「關渡宮藝術工程」的展覽她都有來看，除了畫得很好外，大小畫家們運用自己看到的，再經由各種不同的角度切入，讓觀賞者在看每幅創作或得獎作品時，都驚訝不已。她說，「大專西畫新秀獎」有14幅畫技精湛、充滿思考性與獨創性的作品，每幅作品都令人驚豔，可以欣賞良久。至於「關渡宮藝術工程」的展覽，盧秋月認為雖然不是競賽，但這些國中孩子的天分及創作力值得肯定。

關渡宮每年舉辦的藝術教育工程及西畫比賽，讓更多具藝術天分的學生們能獲得啟發，繼而激發出無窮的創意。同時，也讓傳統的宮廟文化從刻板的印象中蛻化為現代的藝術層次，帶進更多不一樣的文化元素。

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(中國時報)