激起中間選民義憤 轉而相挺 《屠殺》亂選情 柯人氣飆升

《屠殺》事件攪亂北市選情。不過根據《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，柯支持度不降反升；圖為柯文哲出席林國成議員競總成立大會，受到民眾熱烈歡迎。（鄧博仁攝 ）

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中國時報
／台北報導
台北市長候選人支持度比較

《屠殺》原作者葛特曼（Ethan Gutmann）來台指控台北市長柯文哲疑涉入大陸活摘器官，並稱柯是「Liar」(騙子)，攪亂北市選情。不過根據《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，柯文哲經《屠殺》事件洗禮後，支持度不降反升，以41.6％領先國民黨丁守中27.2％，民進黨姚文智仍以15.2％落居為第3。

抹黑反效果 民進黨急切割

深綠獨派意圖藉《屠殺》事件打擊柯文哲，但是在抹黑柯文哲的同時，卻可能反將柯文哲塑造成被迫害者形象，激起中間選民義憤；在影響難以評估下，民進黨聞「葛」色變，不僅取消與葛特曼在立院的會面，黨祕書長洪耀福還強調「百分之一萬與民進黨無關」，不願與葛特曼掛鉤。

在《屠殺》事件已成風暴，《旺旺中時》於10月4日、5日進行民調顯示，柯文哲支持度以41.6％超越丁守中的27.2％、姚文智的15.2％；對比TVBS在9月17日所公布民調，柯文哲37％、丁守中32％、姚文智11％，皆顯示柯文哲人氣不減反增，姚也獲部分綠營回歸，反倒是與《屠殺》事件無關的丁守中民調受挫。

若與本集團5月31日的民調相比，本排名第1的丁守中，由40.2％大減13個百分點；本排名第2的柯文哲由34.7％爬升至41.6％，拉大與丁的距離；姚文智則由12.2％升至15.2％。

依本集團最新民調顯示，從看好度來看，柯文哲有現任優勢，仍以60.5％領先丁15.6％與姚7％。

年輕人挺柯 年長者支持丁

從年齡交叉分析觀察，柯文哲仍是年輕人最愛，20至29歲間有48.6％挺柯，26.8％挺丁，只有12.8％挺姚；柯文哲在30至39歲的人氣最高，以78.4％壓倒性領先兩位對手，丁姚都只有個位數支持度，柯文哲在40至49歲也有55.5％、過半的支持。

年長者部分則是丁守中優勢所在，60至69歲間有43％支持丁守中，姚文智24.7％，柯文哲只有17.4％；70歲以上有27.5％挺丁，27％挺姚，8.3％挺柯；柯的直率作風在長者群較吃不開。

需要注意的是，丁守中在泛藍族群只取得64.4％支持度，柯文哲則有26％，顯見藍軍有部分選票流向柯文哲；在非泛藍族群中，柯文哲有52.4％，姚文智34％，也代表綠營不少人支持柯文哲，即使在政黨中立選民部分，柯文哲也以51.6％領先，丁只有10.6％，姚更只有6.3％。

這項民調有效樣本1078人，抽樣誤差在95％信心水準下，抽樣誤差±3.0個百分點，由艾普羅民調執行。

(中國時報)

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