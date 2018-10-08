中油稱物價考量 專家直言搶選票 油價凍漲至年底

政府選前釋利多！國內油價連5漲、2個多月來每公升漲1.5元；中油宣布，以95無鉛汽油每公升31.5元為天花板，凍漲油價至年底。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

選前釋利多！國際油價飆漲，即使經濟部祭出油價平穩機制，國內油價仍連5漲、2個多月來每公升上漲1.5元，本周原應再漲0.5元，不過中油昨宣布，以95無鉛汽油每公升31.5元為天花板，凍漲油價至年底；台塑石化也將配合辦理。

網友轟選後萬物齊漲

對於10年後油價再度凍漲，能源專家、中央大學管理講座教授梁啟源直批「說什麼物價因素，這根本是選舉考量，執政者一再重複錯誤政策，學不到教訓！」網友們也紛紛炮轟「笑死了，油價每桶80美元左右竟然在搞凍漲」、「民進黨施政完全都是為了騙選票」、「選完再萬物齊漲！」

近期國際油價受到美國禁運伊朗原油議題延燒，以及OPEC國家尚未同意增產情況下，市場憂心原油將供不應求，造成期貨市場的投資者大量買入期貨，油價驚驚漲。中油評估，許多貿易商認為今年底、明年初冬季用油旺季來臨時，油價應會上揚至每桶100美元。

中油發言人黃仁弘指出，本周國內油價每公升原應調漲1.2元，經平穩油價機制調整後，漲幅降為0.5元，但近來油價上漲已造成國內物價創下44個月高點，評估物價上漲有其僵固性，即使未來油價下跌，物價回不了頭，才決定以92無鉛汽油30元、95無鉛31.5元、98無鉛33.5元及超柴28.2元為天花板，凍漲至年底，期間油價平穩機制持續，明年起依機制計算結果浮動。

錯誤政策恐全民埋單

中油分析，長期而言，高油價將導致經濟衰退，產油國及OPEC並不樂見，油價回落至每桶80美元以下的機會相當高。依目前吸收國內油價每公升1.2元上漲成本一周，中油將短收約3億。梁啟源直言，國際油價仍持續上揚，若解凍恐漲更大，以中油資本額1300億計，若不想中油倒閉，必定由政府支援，亦即將由納稅人為這項錯誤政策付出代價。

(中國時報)

人行閃電降準 股匯及時雨

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。