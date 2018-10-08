中油稱物價考量 專家直言搶選票 油價凍漲至年底

2018年10月08日 01:39 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

選前釋利多！國際油價飆漲，即使經濟部祭出油價平穩機制，國內油價仍連5漲、2個多月來每公升上漲1.5元，本周原應再漲0.5元，不過中油昨宣布，以95無鉛汽油每公升31.5元為天花板，凍漲油價至年底；台塑石化也將配合辦理。

網友轟選後萬物齊漲

對於10年後油價再度凍漲，能源專家、中央大學管理講座教授梁啟源直批「說什麼物價因素，這根本是選舉考量，執政者一再重複錯誤政策，學不到教訓！」網友們也紛紛炮轟「笑死了，油價每桶80美元左右竟然在搞凍漲」、「民進黨施政完全都是為了騙選票」、「選完再萬物齊漲！」

近期國際油價受到美國禁運伊朗原油議題延燒，以及OPEC國家尚未同意增產情況下，市場憂心原油將供不應求，造成期貨市場的投資者大量買入期貨，油價驚驚漲。中油評估，許多貿易商認為今年底、明年初冬季用油旺季來臨時，油價應會上揚至每桶100美元。

中油發言人黃仁弘指出，本周國內油價每公升原應調漲1.2元，經平穩油價機制調整後，漲幅降為0.5元，但近來油價上漲已造成國內物價創下44個月高點，評估物價上漲有其僵固性，即使未來油價下跌，物價回不了頭，才決定以92無鉛汽油30元、95無鉛31.5元、98無鉛33.5元及超柴28.2元為天花板，凍漲至年底，期間油價平穩機制持續，明年起依機制計算結果浮動。

錯誤政策恐全民埋單

中油分析，長期而言，高油價將導致經濟衰退，產油國及OPEC並不樂見，油價回落至每桶80美元以下的機會相當高。依目前吸收國內油價每公升1.2元上漲成本一周，中油將短收約3億。梁啟源直言，國際油價仍持續上揚，若解凍恐漲更大，以中油資本額1300億計，若不想中油倒閉，必定由政府支援，亦即將由納稅人為這項錯誤政策付出代價。

(中國時報)