不惜被抓也要站台 扁要賭一把

2018年10月08日 01:39 中國時報 崔慈悌 、 郭建伸 、 陳淑芬 ／綜合報導 ／綜合報導

保外就醫的前總統陳水扁再踩司法紅線？內政部次長陳宗彥昨天證實，陳水扁已回函表達出席國慶典禮意願。陳水扁也透露，中監日前告知若出席典禮或站台「意思就是要抓回去」。不過扁仍決定10月28日為陳致中站台，「已有被抓回去的最壞打算」。

還未提申請 做最壞打算

台中監獄副典獄長李進國則否認「要抓回去」的說法，強調中監日前去探視，是「提醒」扁要遵守保外就醫相關規定，若要參加相關活動必須「事前」提出申請，經過核准後才能參加，不要違反規定。至於若提出申請是否會准許？因台中監獄尚未收到扁方面申請，目前無從評估。

年底縣市長選舉將近，陳水扁近期動作頻頻，不僅接受日本產經新聞專訪，還以錄影方式在世台會東京年會中致詞，昨天進一步在「新勇哥物語」臉書預告，將會為參選高雄市議員的陳致中公開站台。

紅線畫在哪 阿扁不知道

對法務部長蔡清祥日前接受藍委質詢時表示，扁「應該知道紅線在哪裡？」陳水扁在臉書中表示「紅線畫在哪裡？阿扁也不知道！」

陳水扁透露，10月5日當天上午11點，中監的人曾奉命訪視陳水扁，告知如果要參加10月10日國慶大典及10月28日陳致中競選總部成立大會，則無轉寰空間「意思就是要抓回去」。

不過他說，10月28日陳致中競選總部成立晚會，「阿扁決定為致中站台，已有被抓回去的最壞打算」，強調「抓一個阿扁，將有更多的阿扁站出來」。

此外，10月10日就是國慶典禮，籌備單位依慣例會邀卸任正副總統出席，擔任國慶籌委會祕書長的內政部次長陳宗彥受訪時證實，陳水扁已回函表達出席意願，但籌委會將把相關醫療措施交給法務部與台中監獄考聊，陳是否能出席，籌委會尊重法務部決定。

中監准不准 還無從評估

陳水扁自從2015年保外就醫後，2016年首次回函表達願出席國慶典禮，但遭中監駁回；2017年國慶時，扁親筆回覆，表示考量健康因素，不克參加；今年則回函表達出席意願， 後續政壇效應引發關注。

陳宗彥也表示，籌委會目前已收到前總統馬英九、前副總統吳敦義回函確認出席，但前總統李登輝、前副總統呂秀蓮都還沒收到回覆。

(中國時報)