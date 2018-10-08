看準選前不敢動他 扁這牌算得精

2018年10月08日 01:39 中國時報 崔慈悌

年底縣市長選舉逼近，陳水扁選在此時頻頻挑戰中監底線，釋出不惜被抓走也要站台的訊息，就是看準在選前敏感時期，綠營選情不佳，不敢動他，藉此跨出紅線「賭一把」，讓保外就醫的他未來不只可以趴趴走，還能投入政治活動，重振扁系雄風。

扁因貪汙罪遭判刑20年定讞，服刑尚未期滿，2015年1月5日在馬政府時代，以重病為由，獲准保外就醫。

扁剛開始出席公開場合，都是抖手、坐輪椅，民進黨2016年打下江山重新執政後，扁不再顧及外界質疑「裝病」的眼光，頻繁出席各項場合。

原本扁還寄望蔡英文總統能夠特赦，讓他恢復自由，不再需要透過中監申請，不料等了2年，確定蔡政府不會特赦，扁於是決定「自立更生」，為自己闖出活路。

儘管陳水扁在臉書揚言，10月28日將為兒子陳致中站台，且「已有被抓回去的最壞打算」，不過行事謹慎的陳水扁所以敢「賭一把」，就是看準年底縣市長選舉具有高度的政治敏感性，料定中監「不敢動他」。

尤其綠營在北中南三大都會區，候選人都打得相當辛苦，中南部甚至可能被翻盤，當此之際，不會容許扁被抓，動搖民進黨的基本盤。

對於中監和綠營的顧慮，陳水扁相當清楚，也因此決定趁著選前最佳時機，一步步測試「四不」底線。2017年5月扁在感恩餐會中透過錄影致詞大談年改，中監雖認為違反不談及政治規定，但僅發函要求勿逾越相關規定。

今年1月陳水扁北上為前總統李登輝祝壽，未事先提出申請；3月扁參加陳致中造勢活動，被認定違反不上台規定，儘管中監決議今後陳水扁申請這類性質活動不予核准，但扁之後不僅推動「一邊一國」連線，今年9月20日還出席成員座談，早已無視「不談政治」的紅線。

扁在臉書提前預告自己不惜被抓也要為陳致中站台，一方面是打悲情牌，讓陳致中不只能當選，還要「高票當選」，營造龐大的政治能量。一方面則是在凝聚深綠基本盤，施壓中監不可輕舉妄動。

一旦扁能透過此次選舉，突破無法為候選人站台的紅線，未來就能依此前例，名正言順的集結扁系人馬，在民進黨內形成新的勢力，對扁來說，確實值得一賭。

(中國時報)