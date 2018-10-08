阿爸為他豁出去 阿中過意不去

2018年10月08日 01:39 中國時報 林瑞益／高雄報導

前總統陳水扁7日在臉書「台灣勇哥粉絲團」貼文預告，28日他將出席兒子陳致中競選總部成立晚會，並已有「被抓回去的最壞打算」。陳致中對此則表示，讓爸爸煩惱兒子的選情，心裡很過意不去，代表他努力不夠，他會更加努力，勤跑基層，爭取選民的認同，這是目前最重要的事情。

保外就醫的陳水扁透過「新勇哥物語」貼文抱怨，法務部畫的紅線並不清楚，有時又移來移去，有沒有踩紅線，標準認定不一，初一、十五不一樣，實在無所適從。對此，陳致中7日出席議員參選人鄭孟洳競選總部成立大會時說，他一大早就起來忙選舉的事情，所以並不清楚這件事。

陳致中面對媒體詢問並不正面回應，僅說「選舉沒有師傅，要拚才會有」，記者追問父親陳水扁是否真的會出席晚會替他站台，陳致中依然表示不知情。而談到父親的健康情形，他只簡短地說，「不要變壞就好了」。

對於陳水扁執意幫陳致中站台，不惜被抓回去關，挺扁大將、高雄市議員鄭新助大力聲援陳水扁，他說，哪有父親不幫小孩站台的？中央分明是對阿扁特別嚴苛，「就算要抓去殺也應該給父子倆最起碼的親情，不要做到這麼絕！」他痛批這是「凹蠻台灣人」，民進黨過去哪一個政治人物不是阿扁總統栽培的？是在囂張甚麼？他們若敢動到阿扁總統，台灣人絕對反。

儘管炮轟民進黨，鄭新助仍向深綠選民喊話，民進黨年底九合一大選要全盤獲勝，不然，台灣會被國民黨出賣掉。不管中央對阿扁總統多麼對不起，民進黨在11月24日大選要照樣大勝，更趁機請支持者多支持他的孫女鄭孟洳，請大家「惜花憐盆、疼公憐孫」。

(中國時報)