東奧正名公投 查對結果最快今公布

2018年10月08日 01:39 中國時報 陳建瑜 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

中選會昨公布，反同團體提出的「同婚專法公投」確認通過成案門檻，另由紀政發起的「東奧正名公投」最快今公布查對結果。中選會預計明(9)日召開委員會，審議「反深奧」、「反核食」、「反同3公投」及「東奧正名」等6案公投案是否成案。

中選會至今點收10項公投提案，國民黨所提的反空汙公投已成案，而反深澳電廠、反核食公投已完成查對，並超過成案門檻。另外，反同團體下一代幸福聯盟所提「婚姻定義公投」與「國教階段不應施予同志教育公投」也達成案門檻。

中選會昨再公布，由反同團體代表曾獻瑩領銜另提出的「你是否同意在不改變婚姻定義是一男一女結合的前提下，以專法保障同性別之二人經營永久共同生活的權益？」（同婚專法公投）也以52萬2491份通過連署門檻。

根據中選會統計，該公投總計63萬2896份連署，合格52萬2491份，超過28萬成案門檻，但有偽造情事共6633份，連署前死亡487份，未填具戶籍地址或錯誤不明有3萬4396份，未簽名或蓋章也有4萬1301份等，不合格份數共計11萬405份。

此外，由紀政發起的「你是否同意，以「台灣」（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」（東奧正名公投），宣稱52萬6688份連署書送達中選會。中選會副主委兼發言人陳朝建昨表示，最快今公布查對結果。

後續仍有「挺同公投」2案及「以核養綠」等3案連署書查核結果，推估可望分別在11日、12日公布結果，並在16日中選會委員會議中進行審議。

中選會並強調，依《中選會組織法》第6條規定，公投案提案的連署是否達標、能否成案，須經委員會確認，即所謂審議程序。如此推估，凡合格連署書過28萬門檻，中選會均會宣告成立。

(中國時報)