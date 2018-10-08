國際關上大門 通過也是白忙

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中國時報
陳建瑜

由紀政所發起的「2020東京奧運台灣正名公投」，即使府院有心冷處理，但在台中舉辦青運受阻後，激起獨派社團在全台力推此案，募得逾52萬份連署書，中選會今將公布查對結果，推估達到成案門檻的可能性很高，但此案即使11月24日能與大選同時舉行，就算通過，在兩岸與國際現實下，也是白忙一場，根本就不可行。

獨派團體欲藉東奧正名案衝高年底得票，顯而易見，公投議題摻雜了政治人物的包裝話術，民眾更容易忽略國際奧會早已否決的事實。國際奧會今年5月初已來函通知我政府必須遵守《洛桑協議》，我方除中華台北外，「不予核准」任何更名。換言之，東京奧運正名公投在投票前，在國際間早被「關上大門」。

即使東奧公投在年底選舉中通過，民眾也是被獨派團體欺騙，空歡喜一場，因為即使公投結果具有民意約束力，但參照蔡政府此前立場，政府執行的可能性微乎其微。同時從兩岸關係角度來看，蔡政府一旦執行，北京也會視正名為挑釁，對台灣，不論是在體育或國際空間上更加不利，台灣的優秀選手還可能無法再出席國際賽事。

因此無論國際、兩岸乃至於國內，東奧正名都面臨先天條件不足。不過面對這高度爭議的公投案，中選會應該秉公處理，依法行政，不可有偏袒之嫌。不論合格、不合格的各項數據，都應該比照前列國民黨反空污等公投案揭示，以信服大眾。這不單純僅是國內民眾投票權益外，更是牽動兩岸及國際兼敏感神經的公投案，任何小細節的忽略都可能成為爭議，影響深遠。

(中國時報)

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