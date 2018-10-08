新聞透視－丁柯姚拉鋸戰 誰主控就勝出

2018年10月08日 01:39 中國時報 周毓翔

台北市選情肯定是年底最複雜的選區，由於大環境對執政的民進黨不利，國民黨或許在部分縣市可以有所斬獲，唯獨台北市多了柯文哲這個異類，選民有了「第三選擇」，反而讓戰況更加詭譎，三強鼎立的情況下，誰能玩得動三方僵持的蹺蹺板，才能從這場三方拉鋸戰中勝出。

丁守中代表著傳統藍軍、姚文智代表著傳統綠軍，而柯文哲是中間兼吸收部分藍綠選民，這是北市選舉的基本命題，而主打的議題、選戰策略將會互相拉動對方的板塊，合縱連橫操作得好不好將決定選舉結果，從過去例子就看出相互之間影響之大。

根據《旺旺中時媒體集團》5月底做的民調顯示，由於柯文哲5月初對自己所說的「兩岸一家親」道歉，丁守中又剛被國民黨提名，氣勢正高，丁守中以40.2％贏過柯文哲34.7％，這是當時藍軍對柯文哲不信任的表態，在這議題被邊緣化的姚文智，只拿到12.2％支持度。

兩岸一家親 丁氣勢升高

不過緊接著柯文哲開始以「一日幕僚」、扮DJ等炒起話題，各家民調從5月迄今，都顯示柯文哲領先丁、姚的趨勢；姚文智經「TOGI之亂」後，漁翁得利的也是柯文哲，在網路一陣冷嘲熱諷後，網友熱議，讓柯文哲支持度上升，同樣與這事件無關的丁守中民調卻開始下滑。

《屠殺》事件 柯逆勢看漲

《屠殺》事件也出現微妙的現象，姚文智有《屠殺》協助，又有前總統陳水扁加持，喚回一點點綠營票，民調提升到15.2％，而同情柯文哲者變多，最後與此議題無關的丁守中，民調再度下滑，到27.2％。

丁守中做錯了什麼嗎？丁守中並沒有做錯任何事，這些爭議事件甚至都不是他搞出來的，但他在三角關係上屢被邊緣化，容易被中間游移選民給忽略，民調下滑不代表丁守中犯錯、為人厭惡，純粹就是猶疑不決的選民，在事件發生後不打算挺無感的丁守中，想要挺同情的柯文哲。

被邊緣化 就被選民忽略

因此，掌握三角關係的主控權顯得格外重要，對於丁守中而言，如果能讓綠營認清柯文哲，歸隊姚文智，他自己再顧好藍營基本盤，就會有當選可能，反過來講，姚文智也期望做到類似的操作；而對柯文哲來說，來自藍綠的衝突越多，中間選民只要對藍綠感到厭惡，就會來支持他，這種環境對他來說才更有利。

所以無論丁或是姚，期望翻轉選情，就得把三角關係的主控權拿回自己手上，許多事件都顯示，比起被攻擊，被孤立的一方要付出的代價更慘痛，玩好這場三人蹺蹺板，才有可能勝出。

(中國時報)