雙帥站台 籲丁攻勢更凌厲

2018年10月08日 01:39 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中昨行程滿檔，國民黨不同世代的「雙帥」前總統馬英九與立委蔣萬安也替丁守中跑場。丁守中找來馬選台北市長的操盤手朱甌任執行總幹事。馬英九昨大讚丁守中有菩薩心腸，但提醒他也要有霹靂手段，攻勢要更凌厲。

馬英九昨致詞時說，他與郝龍斌耽誤丁守中20年，所以這次無論如何都一定要讓丁守中當選，「這樣我心裡會比較好過一點」。

馬英九稱讚丁守中做事實在，不吹牛亂說話；相比台北市長柯文哲政見都跳票，目前蓋好的公共宅還是郝龍斌市長時設計發包，他認為柯文哲執政這幾年台北向下沉淪，只會玩年輕人喜歡的「一日幕僚」、「學姊」之類，對市政有幫助嗎？馬引用《大學》一段話給柯，「物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣。」

不過馬也建議丁守中，有菩薩心腸但要有霹靂手段，「攻勢要更凌厲，民眾互動要更深入，政見內容要更具體，整體規畫要更周詳。」

丁守中找來朱甌擔任執行總幹事，被認為是向馬借將，但丁守中昨表示和朱有30年交情，朱的任務主要負責協調各單位、黨派和各競選總部及辦公室之間的整合工作。

丁昨在士林後援會場致詞時則喊出，他若當台北市長一定會給出最大的容積獎勵，「讓市民住得更好，舊房換新房，大家都住電梯房子，室內一坪換一瓶還送停車位，巷弄變寬，消防救護車才進得來，說到做到。」

親丁人士指出，丁守中的都更政見其實很受歡迎，應該以都更作為重點政策；此外，柯文哲兩岸立場其實相當反覆，丁守中是兩岸發展研究基金會董事長，對兩岸事務相對嫻熟，也應該成為丁相對於柯更好的優勢才對。

(中國時報)