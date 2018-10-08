柯連任之路 政績才是考驗

2018年10月08日 01:39 中國時報 陳燕珩

台北市長柯文哲歷經5月民調低谷後，聲勢一路飆漲，藍綠空戰被打趴，陸戰不夠力，選戰倒數急跳腳之際，器官移植爭議再度迸上台面，藍綠表面冷處理，實則看好戲，就等出現致命一擊打垮柯，結果《屠殺》伏擊沒砍倒柯P，反讓他重返支持度高點，印證這齣鬧劇考驗的不是柯的連任之路，而是民眾的智商。

5個月前，柯文哲與民進黨分手決裂，民調遭國民黨參選人丁守中超前，身陷前所未有的政治危機，連任之路一度被看衰。但這股亂流持續不久，柯馬上運用現任優勢，將選戰主軸回歸市政，用中道路線狂打藍綠意識形態，民調不只回穩，還把對手愈甩愈遠。

眼看選戰倒數，藍綠翻盤機會逐漸式微，有心人士開始打烏賊戰，從操弄統獨、花名冊到器官仲介，抹紅、抹黃、抹黑三箭齊發，政治人物接受檢驗天經地義，問題是，任何指控應有所本，惡意潑髒水的行徑，一旦跨越選民忍受底線，只會遭致反感，這也說明為何歷經一連串風暴，柯仍能屹立不搖，民調不跌反升。

不過，柯文哲也不是沒弱點，4年來不少施政為人詬病，大巨蛋擺爛無解，公宅、文化政見跳票，公民參與只做一半，青年政策模糊，又為彌補長者選票，選前狂釋老人福利，甚至擬恢復退休軍公教非法定優惠，拉攏不成，反被疑政策買票、自打臉。

面對施政質疑，柯文哲並非全然站得住腳，也因此每談起政策，面對各陣營辯論邀約，柯總是「冷處理」，就怕暴露缺點。距離投票日愈近，緊接而來的市長政見發表會與辯論會，對欲扳倒柯的藍綠無疑是個契機，若能帶領選民回歸理性討論，將柯4年來的執政實績，攤開來好好地抽絲剝繭，讓選民看清楚「做實事」和「靠張嘴」的差別在哪裡，柯文哲的連任之路，可能比自己料想得要辛苦。

(中國時報)