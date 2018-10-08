五成三盼北市長換人做

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中國時報
／台北報導

台北市長選情膠著，根據《旺旺中時》媒體最新民調，雖然台北市長柯文哲支持度、看好度都分別高達4、6成，但亦有53.2％受訪者認為市長應該換人做做看，顯示仍有不少人不滿柯市府作為。雖然柯P目前人氣未減，但也難保選民意向未來不會改變。

藍營支持者因為不滿國民黨執政時施政不力，因此在2014年九合一、2016年總統大選時「賭爛」不願意出來投票。不過民進黨在2016執政後，中央執政不力，加上年金改革引發軍公教退休族群不滿，外界預料年底藍軍將出來以選票教訓民進黨。

但問題是，首都之戰的藍綠候選人均不夠強。即使53.2％受訪者認為台北市長應該換人做，但藍軍品牌丁守中卻在選戰議題中屢被邊緣化，即使要換市長，他也只得到43.6％的支持，仍無法獲得壓倒性勝利，25％要投給姚文智，而矛盾的是，即使要換市長，還是有16.1％又投給柯P，柯P著實令一部分選民又愛又恨。

在2014、2016年沒有投票的民眾，如果今年11月24日去投票，約有3成民眾要投給丁守中，但要投給柯文哲的，也在3成左右，兩者的支持度均在正負誤差內，可見對藍軍基本盤而言，柯文哲也並非不能接受的人選。

《屠殺》作者葛特曼質疑柯文哲涉入器官仲介案，還指控他是個「騙子」，雖然柯的器官活摘疑雲炒作不起來，但隨著投票日接近，丁、姚兩人會加強北市府的施政批判，柯文哲對應若稍有不慎，風向亦可能會轉變。

(中國時報)

柯連任之路 政績才是考驗 保基本盤 姚得先讓泛綠有感

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