保基本盤 姚得先讓泛綠有感

2018年10月08日 01:39 中國時報 郭建伸／台北報導

雖然姚文智近日不停抨擊柯文哲的器捐疑雲，但這樣的言論只在深綠小圈圈發酵，在距投票僅40餘天，姚文智若要逆轉勝，除了不能出錯，更需讓台北市的綠營基本盤「感動」，願意主動出來投票，才能「險中求勝」。

姚文智自從獲民進黨提名後，選情非但沒像4月萬人遊行時轟動，綠營選民也躊躇忖度，就連姚屢次公開稱綠營選民陷入「沉默螺旋」，基本盤也不敢全面表態，導致在各家民調均居第3。

姚文智近來馬不停蹄，昨接連參加4個市議員競選成立大會，受訪和致詞時都火力全開，重批柯在市政省錢、治水、活摘器官疑雲等都是十足的「liar」，甚至liar都不足以形容柯。姚文智也調侃，liar用台語說就是「白賊」，直言「白色力量已經變成白賊力量」。

即使姚屢次重批柯，連白賊力量都說出口，但沒有致命性的證據，柯的民調未受衝擊。反而不看好姚的選情耳語頻傳，綠營選民也霧裡探花，不曉得該不該全力支持姚文智。

姚文智自知「辯才有礙」，選舉初期就不願與柯文哲鬥嘴鼓，但姚的言論常被放大做文章，一路被柯及網軍壓著打；自從海基會副董事長姚人多入主幫忙後，失言減少，記者會多以政策議題論述，但缺乏議題火花，反而越發無趣。

姚文智在爭取提名之初不斷重申，民進黨在台北市選情最差的時候，至少維持36％支持度，所以在「三腳督」的情形之下，最有可能由綠營拿下台北市長。按此邏輯，姚除了爭取同情票，還得先保住這三成多的綠營選民，讓他們願意走出門投票，才有「險勝」的可能性。姚接下來的選戰策略是否能讓綠選民感動，就看剩下40餘天的努力與造化了。

(中國時報)