蘇淹水失言 侯酸應苦民所苦

2018年10月08日 01:39 中國時報 陳俊雄 、許哲瑗、 王揚傑 、吳岳修／新北報導 、許哲瑗、、吳岳修／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌7日在中和參加市議員競選總部成立大會時細數政績，卻突然表示：「蘇貞昌會做事，中和最看得見，不然我們再讓它淹水一次，好不好！」國民黨新北市長參選人侯友宜對此炮轟蘇「把自己做事建立在人民的痛苦上面」，怎可讓人民痛苦再解決事情。下午蘇貞昌緊急澄清是被「扭曲人家的講話」。

蘇自誇可以移一座山

蘇貞昌昨日連趕7個行程，一早他來到一向被視為深藍鐵票區的中和，並在市議員張志豪聯合競選總部成立大會中，大談當年興建雙和醫院過程，蘇貞昌還以「我可以移一座山，他連摩托車都沒辦法移，還要讓里長來跟我拜託。」暗諷對手侯友宜。

蘇貞昌表示，「陳水扁總統2000年一當選，他第一站就帶陳水扁到中和，還要了南山溝分洪7億經費，如今南山溝不淹水了，蘇貞昌會做事中和最看得見。蘇貞昌話鋒一轉表示，「不然我們再讓它淹水一次，好不好！」或許發覺到失言，蘇貞昌趕緊打哈哈表示：「如果再給它淹一次，你們就知道說，我有解決淹水的代誌。」

淹水成嘲諷對手武器

「再讓中和淹水一次」說法一出，台下民眾面面相覷，不敢相信老縣長居然會說出這樣的話。蘇貞昌也在下午澄清是被「扭曲人家的講話」。

對此，侯友宜直批老縣長「把自己做事建立在人民的痛苦上面」，同時強調這樣的說法不恰當、也不適合，更呼籲老縣長應該要「苦民所苦」。

侯友宜也質疑，「怎麼可以讓人民痛苦以後再來解決問題？」真正會做事情的人，應該要在事情還沒發生之前，就先解決，不要放著事情不做，等人民痛苦以後再來解決問題，明知道問題要來，還讓事情發生再解決，「這是不負責任的說法。」

侯稱防患未然才是態度

侯友宜也強調，苦民所苦先把問題解決，不要讓人民痛苦才是做事的態度。

另針對日前蔡英文總統抨擊只會「靠反對發電」，侯友宜也表示，「她（蔡英文）完全沒資格」說「靠反對發電」。

侯友宜指出，當初民進黨說不蓋深澳燃煤電廠，現在又拿深澳燃煤電廠跟觀塘天然氣接收站交換，無疑是把桃園和新北市的600萬人民作為選舉的籌碼，這樣的算計有為市民想過嗎？

(中國時報)