蘇淹水失言 侯酸應苦民所苦

國民黨新北市長參選人侯友宜（右三）、市議員林金結（右二）土城區聯合競選總部7日成立；針對蘇貞昌為誇治水政績竟「失言」要中和再淹水一次，侯酸蘇要苦民所苦。蘇貞昌澄清是被「扭曲人家講話」。（許哲瑗攝）

友善列印
中國時報
、許哲瑗、、吳岳修／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌7日在中和參加市議員競選總部成立大會時細數政績，卻突然表示：「蘇貞昌會做事，中和最看得見，不然我們再讓它淹水一次，好不好！」國民黨新北市長參選人侯友宜對此炮轟蘇「把自己做事建立在人民的痛苦上面」，怎可讓人民痛苦再解決事情。下午蘇貞昌緊急澄清是被「扭曲人家的講話」。

蘇自誇可以移一座山

蘇貞昌昨日連趕7個行程，一早他來到一向被視為深藍鐵票區的中和，並在市議員張志豪聯合競選總部成立大會中，大談當年興建雙和醫院過程，蘇貞昌還以「我可以移一座山，他連摩托車都沒辦法移，還要讓里長來跟我拜託。」暗諷對手侯友宜。

蘇貞昌表示，「陳水扁總統2000年一當選，他第一站就帶陳水扁到中和，還要了南山溝分洪7億經費，如今南山溝不淹水了，蘇貞昌會做事中和最看得見。蘇貞昌話鋒一轉表示，「不然我們再讓它淹水一次，好不好！」或許發覺到失言，蘇貞昌趕緊打哈哈表示：「如果再給它淹一次，你們就知道說，我有解決淹水的代誌。」

淹水成嘲諷對手武器

「再讓中和淹水一次」說法一出，台下民眾面面相覷，不敢相信老縣長居然會說出這樣的話。蘇貞昌也在下午澄清是被「扭曲人家的講話」。

對此，侯友宜直批老縣長「把自己做事建立在人民的痛苦上面」，同時強調這樣的說法不恰當、也不適合，更呼籲老縣長應該要「苦民所苦」。

侯友宜也質疑，「怎麼可以讓人民痛苦以後再來解決問題？」真正會做事情的人，應該要在事情還沒發生之前，就先解決，不要放著事情不做，等人民痛苦以後再來解決問題，明知道問題要來，還讓事情發生再解決，「這是不負責任的說法。」

侯稱防患未然才是態度

侯友宜也強調，苦民所苦先把問題解決，不要讓人民痛苦才是做事的態度。

另針對日前蔡英文總統抨擊只會「靠反對發電」，侯友宜也表示，「她（蔡英文）完全沒資格」說「靠反對發電」。

侯友宜指出，當初民進黨說不蓋深澳燃煤電廠，現在又拿深澳燃煤電廠跟觀塘天然氣接收站交換，無疑是把桃園和新北市的600萬人民作為選舉的籌碼，這樣的算計有為市民想過嗎？

(中國時報)

保基本盤 姚得先讓泛綠有感 選舉至上衝過頭 心無人民全現形

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。