選舉至上衝過頭 心無人民全現形

友善列印
中國時報

民進黨新北市長參選人蘇貞昌遭中央執政不佳拖累，選情始終低迷，政壇老將表面鎮定，但恐已慌了手腳，昨日大談治水政績時，竟失言表示「再讓它淹一次水」。蘇事後不認錯，甚至聲稱是對手「扭曲人家講話」。選舉選到讓自己失去溫度、遠離民心，只會令選情更加艱困。

從蘇貞昌在中和發言過程來看，他在第一時間就已經發覺失言，所以之後才會用略帶開玩笑方式表示：「如果再給它淹一次，你們就知道說，我有解決淹水的代誌。」

問題是，「再淹水一次，才能知道有解決淹水的能力」，完全不能與之後「沒有淹過水的人，不知道淹水的痛苦」的說法畫上等號。

曾任兩屆台北縣長的蘇貞昌，直到現在都還記得當年台北縣有15處淹水嚴重區域，最著名的就是像中永和、汐止，甚至於連樹林、土城都有淹水之處。在員山仔防洪道尚未啟用前，汐止等地因為年年淹水盈尺，房價直接腰斬的慘痛經驗，也為當地居民帶來諸多苦痛。

或許治水曾是蘇貞昌值得誇耀的政績，在過去主政將近8年時間，他也曾為台北縣民除弊興利，但這些都已是過往歷史，而非未來願景，沉浸於緬懷過去功績並無助於開創未來。

「再讓它淹一次水」的話，不僅聽了讓人脊背發涼，也凸顯出口才便給的蘇貞昌因為選情陷入困境而口不擇言。只是滿腦袋的政治算計、卻忽略人民的內心感受、甚至以百姓為芻狗，將使他與選民之間的距離更加遙遠。

(中國時報)

蘇淹水失言 侯酸應苦民所苦 陳再諷韓要賭場 藍青年戰隊護瑜

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。