選舉至上衝過頭 心無人民全現形

2018年10月08日 01:39 中國時報 陳俊雄

民進黨新北市長參選人蘇貞昌遭中央執政不佳拖累，選情始終低迷，政壇老將表面鎮定，但恐已慌了手腳，昨日大談治水政績時，竟失言表示「再讓它淹一次水」。蘇事後不認錯，甚至聲稱是對手「扭曲人家講話」。選舉選到讓自己失去溫度、遠離民心，只會令選情更加艱困。

從蘇貞昌在中和發言過程來看，他在第一時間就已經發覺失言，所以之後才會用略帶開玩笑方式表示：「如果再給它淹一次，你們就知道說，我有解決淹水的代誌。」

問題是，「再淹水一次，才能知道有解決淹水的能力」，完全不能與之後「沒有淹過水的人，不知道淹水的痛苦」的說法畫上等號。

曾任兩屆台北縣長的蘇貞昌，直到現在都還記得當年台北縣有15處淹水嚴重區域，最著名的就是像中永和、汐止，甚至於連樹林、土城都有淹水之處。在員山仔防洪道尚未啟用前，汐止等地因為年年淹水盈尺，房價直接腰斬的慘痛經驗，也為當地居民帶來諸多苦痛。

或許治水曾是蘇貞昌值得誇耀的政績，在過去主政將近8年時間，他也曾為台北縣民除弊興利，但這些都已是過往歷史，而非未來願景，沉浸於緬懷過去功績並無助於開創未來。

「再讓它淹一次水」的話，不僅聽了讓人脊背發涼，也凸顯出口才便給的蘇貞昌因為選情陷入困境而口不擇言。只是滿腦袋的政治算計、卻忽略人民的內心感受、甚至以百姓為芻狗，將使他與選民之間的距離更加遙遠。

(中國時報)