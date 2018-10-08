陳再諷韓要賭場 藍青年戰隊護瑜

民進黨高雄市長參選人陳其邁（中）7日出席鳳山暨客家後援會成立大會，現場逾4000位支持者力挺。（陳其邁競選辦公室提供）

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中國時報
／高雄報導
鳳山區議員參選人鍾易仲7日大跳「毛利戰舞」，力挺韓國瑜（右），保護他免受民進黨「奧步、謠言、抹黑」的攻擊。（劉宥廷攝）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜曾提到要在旗津蓋賭場，民進黨高雄市長參選人陳其邁7日說，有些人不懂高雄正在做的建設，要在旗津蓋賭場，要選這種參選人嗎？要孩子回高雄找一個正當的工作，還是去賭場當荷官發牌？藍營少年輩議員參選人則號召年輕人組「青年戰隊」，並以「毛利戰舞」亮相，象徵展開護瑜行動。

挺扁大將、高市議員鄭新助孫女鄭孟洳參選議員，競選總部昨天成立，陳其邁、高雄市議長康裕成到場站台，面對台下深綠支持者，陳其邁火力全開。

陳其邁說，民進黨從謝長廷、陳菊市長致力捷運通車、改善飲水品質、整治前鎮河與愛河等。他在做代理市長時，也把高雄港的圍牆打掉，收回一些碼頭，致力亞洲新灣區的開發，如今，高雄有會展中心、圖書館、流行音樂中心等，這是全世界條件最好的碼頭，他是在地立委、在地囝仔，「要加速開發亞洲新灣區，找在地的才有辦法。」

他話鋒一轉開始諷刺對手說，有些人不懂高雄要做的是這些建設，主張要在旗津蓋賭場，他問在場支持者「要選這種參選人嗎」、「我們要孩子回高雄找一個正當的工作，還是去賭場當荷官發牌？或去顧摩鐵？」他說，選擇很簡單清楚，請大家幫忙維持高雄的價值，支持他當選市長。

而韓國瑜針對民進黨接連攻勢說，「哈哈哈大笑三聲就好，不必生氣！」成立左營楠梓韓國瑜之友會時，他自嘲是「黑道、菜蟲、黑市器官買賣大壞蛋、跟地下吸金公司掛鉤、支持他就是支持武統台灣」，甚至預告「下周會變成全台最大殺人犯」，他要支持者一笑置之，別因對手無端抹黑、人格謀殺而生氣。

高雄在地年輕人昨特地成立韓國瑜青年之友會「青年戰隊」，吸引逾千名在地青年，韓國瑜到場時高呼競選口號「打造高雄，全台首富」。

鳳山區議員參選人鍾易仲特別準備「毛利戰舞」亮相，象徵展開護韓國瑜行動，保護韓免受民進黨選舉必備的「奧步、謠言、抹黑」的攻擊，並指出不容許再發生走路工事件。希望所有年輕人一起當韓的分身，呼籲北漂青年返鄉投票。

(中國時報)

選舉至上衝過頭 心無人民全現形 燕轟中部誰在乎 龍稱空品較北部…

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