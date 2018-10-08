燕轟中部誰在乎 龍稱空品較北部好

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中國時報
／台中報導

行政院長賴清德宣布深澳燃煤電廠可以「有條件」停建，7日引爆台中市長參選人藍綠2大陣營交鋒。國民黨市長參選人盧秀燕及團隊成員江啟臣、顏寬恒等表示，中市深受燃煤空汙迫害，「政府真正在乎中部嗎？」民進黨林佳龍競總發言人張廖萬堅說，市府大砍中火生煤500萬噸許可量，透過生煤管制條例，目標4年減少40％用煤量。

盧秀燕及競選總部主委江啟臣、總幹事顏寬恒3位立委要求，蔡英文政府必須全面檢討現行能源政策，正視中火超額發電北送的「台中困境」；中部居民面臨健康風險危害，中央應該拿出實際辦法來解決空汙問題，平等對待中部居民，還給中部清澈藍天，讓下一代有健康成長的家園。

盧秀燕、江啟臣認為，中火該停止超額發電北送，要求中央深刻反省全面檢討能源政策，錯誤政策不僅讓台灣陷入缺電危機，連基本環境生存權都受到迫害。顏寬恒說，中火打算新增兩部天然氣機組，卻無法承諾舊燃煤機組同步退役，未來若全部運轉恐雪上加霜？

張廖萬堅指出，市府砍500萬公噸生煤許可量，中火預估今年發電量剩395.2億度電，但中彰投3縣市用電需求因工商發展提高到433.9億度電，中火發電量連中部3縣市都不夠用，代表沒有超額發電北送，「中電中用」今年已達到；該罵的是國民黨、不是積極解決問題的林佳龍。

(中國時報)

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