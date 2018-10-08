胡挺張當好縣長 李籲綠打團結戰

2018年10月08日 01:39 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長參選人張麗善搶攻軍公教選票，7日邀「公教軍警消暨退休人員聯合總會」總會長劉盛良、榮譽總會長胡志強站台，胡志強表示，雲林是一個非常好的地方，到現在還沒起飛，實在沒有道理，原因在於缺少一個好縣長，軍公教必須站出來踴躍投票，才能選出一個好縣長。

張麗善7日在虎尾鎮多功能活動中心舉行「公教軍警消力挺雲林縣長候選人張麗善團結誓師大會」，「中華民國公教軍警消暨退休人員聯合總會」總會長劉盛良、榮譽總會長前台中市長胡志強、前立委朱高正到場為張麗善加油打氣，400餘名公教軍警消相關人員熱情參與。

胡志強表示，雲林是一個非常好的地方，到現在還沒起飛，實在沒有道理，原因在於缺少一個好縣長，軍公教必須站出來踴躍投票，才能選出一個好縣長，他推崇張麗善，比他更能幹，請大家一定要全力支持張麗善當選，雲林的未來才有希望。

朱高正指出，台灣這20年來薪資水準都沒有變動，經濟各方面已遠遠落後大陸，台灣不能再走倒退的路了，為了台灣未來發展，年底選舉一定要支持張麗善。

尋求連任的雲林縣長李進勇則參加莿桐、林內聯合競選總部成立大會，與立委劉建國、林內鄉長參選人張維崢、莿桐鄉長參選人廖秋蓉訴求民進黨大團結、延續執政，雲林才會更好。

(中國時報)